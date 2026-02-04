كيف أصبح تداول العملات الرقمية مشهوراً في دول ‏الخليج العربي





بدأ الاهتمام بتداول العملات الرقمية في دول الخليج العربي خلال الأعوام السابقة، وازداد الاهتمام به من قبل المستثمرين المهتمين بالأصول ‏الرقمية، وانتعش كثيرا بسبب الارتفاعات التي حققتها العملات الرقمية خلال الأعوام السابقة؛ مما كان سببا رئيسيا لاهتمام المستثمرين ‏جميعهم به من أجل تنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم. لمعرفة السبب وراء وصول العملات الرقمية لتصبح من الأصول المالية الهامة ‏للتداول في الخليج يجب أن نلقي نظرة على تاريخ بداية تداول العملات الرقمية والتطور الذي حدث في هذا القطاع.‏

تاريخ بدء تداول العملات الرقمية في دول الخليج

لم يبدأ تداول العملات الرقمية على نحو مفاجئ بل يرجع ذلك إلى عام 2010 عندما بدأت حكومات دول الخليج بالاهتمام بتقنية البلوكتشين ‏المرتبطة بالعملات الرقمية، وفي عام 2018 أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق استراتيجية البلوكتشين لتحويل أغلب المعاملات الحكومية إلى ‏البلوكتشين لتحسين الخدمات، وفي إحدى أهم الخطوات عام 2022 عندما أطلقت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية ‏VARY‏ وهي الهيئة ‏المسؤولة عن الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ومنحهم التراخيص والحفاظ على قواعد حماية المستهلك.‏

لماذا انتعش تداول العملات الرقمية في الخليج؟

هناك العديد من العوامل التي ساعدت على انتشار تداول العملات الرقمية في الخليج ومنها:‏

التنظيم والجهات الرقابية

سعت دول الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات في محاولة خلق بيئة عمل يثق بها المستثمرون من خلال توفير جهات رقابية على تداول ‏ العملات الرقمية مثل هيئة تنظيم الأصول المالية ‏VARY‏ بالإضافة إلى التنظيم الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية.‏

سياسات ضريبية مناسبة

تُتَدَاوَل العملات الرقمية في الإمارات على نحو خاص بدون فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية؛ مما يجعلها خياراً جيداً للمستثمرين، وهذه ‏الميزة بالإضافة إلى البيئة التنظيمية ساعدت على انتشار العملات الرقمية في الإمارات على نحو خاص.‏

الانجذاب للاستثمار في التقنية

هناك العديد من المستثمرين الشباب في منطقة الخليج نظرا لاهتمامهم بالتقنية، ساهم ذلك في انجذابهم للاستثمار في أصول حديثة مثل ‏العملات الرقمية.‏

شهدت الاستثمار العملات الرقمية انتعاش كبير في دول الخليج خلال الأعوام الماضية

المخاطر والتحديات

على الرغم من اهتمام المستثمرين في الخليج بالاستثمار في العملات الرقمية ، إلا أن هذا لا يمنع وجود بعض المخاطر والتحديات، وتحذر دائم ‏الجهات المختصة من المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية خاصة؛ بسبب التقلبات العنيفة التي يشهدها دائما سوق العملات الرقمية. ‏هناك أيضا مخاطر أخرى مرتبطة ببعض الحملات الدعائية المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي بدورها تدفع ‏المستثمرين الصغار بالبدء في الاستثمار في العملات الرقمية دون معرفة حقيقة وتعلم لهذه الأسواق وأساسيات التداول بها.‏

ما الذي قد يحدث في العام القادم؟

عند النظر إلى العام المقبل، هناك مجموعة من الاتجاهات المتوقعة التي قد تُشكّل مستقبل تداول العملات الرقمية في دول مجلس التعاون ‏الخليجي:‏

‏1. توسّع المؤسسات المالية في السوقمع استمرار تطوّر الأطر التنظيمية، قد نشهد دخول المزيد من المؤسسات الكبيرة مثل مديري الأصول ‏وصناديق التحوّط إلى سوق العملات الرقمية في المنطقة. التدفقات الاستثمارية التي ظهرت في السنوات الأخيرة تشير إلى أن المؤسسات بدأت ‏بالفعل تُظهر اهتمامًا متزايدًا بالأصول الرقمية.‏

‏2. ابتكار منتجات جديدةمن المحتمل أن تظهر منتجات رقمية أكثر تطورًا ومصممة خصيصًا لاحتياجات المنطقة، مثل:‏

‏●‏ العقارات المرمّزة (‏Tokenized Real Estate‏)‏

‏●‏ الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

‏● خدمات تداول ومنتجات ‏Crypto Shariah-Compliant

‏3. نماذج تعدين مستدامةقد تتجه بعض دول الخليج إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في عمليات تعدين العملات الرقمية، خاصة مع توافر ‏مصادر طاقة متجددة وأطر تنظيمية تدعم هذا التوجّه، بما يتماشى مع خطط الاستدامة الوطنية.‏

‏4. زيادة الوعي والتعليم الماليمن المتوقع أن تتوسع الجهات الحكومية والشركات الخاصة في حملات توعية المستثمرين. وبسبب كون ‏المستخدمين في المنطقة من فئة الشباب بشكل كبير، قد تصبح هذه الحملات—سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع—جزءًا أساسيًا من ‏دعم النمو المستدام للسوق.‏

‏5. تطوّر تنظيمي أكبرقد تستمر الهيئات التنظيمية في تحسين وتحديث القوانين للتعامل مع مخاطر مثل حماية المستهلك، مكافحة غسل ‏الأموال، وتعزيز نزاهة السوق. بعض الدول التي كانت أكثر حذرًا قد تبدأ تدريجيًا في طرح أنظمة ترخيص أو رقابة أوضح.‏

‏6. نمو منظومة الأصول الرقميةإلى جانب التداول، قد تتحول دول الخليج تدريجيًا إلى مركز إقليمي للابتكار القائم على تقنيات البلوك تشين، ‏بما يشمل:‏

‏● ترميز الأصول الواقعية (‏Real-World Assets Tokenization‏)‏

‏●‏ مشاريع التمويل اللامركزي (‏DeFi‏)‏

‏●‏ تجارب العملات الرقمية للبنوك المركزية (‏CBDCs‏)‏

بهذه الاتجاهات، يبدو أن العام القادم قد يحمل مزيدًا من النمو والنضج لسوق العملات الرقمية في منطقة الخليج، دون الجزم بأي توقعات ‏استثمارية محددة.‏

تتجه أنظار المستثمرين إلي العديد من العملات الرقمية خلال 2026‏

مع التطور السريع لتقنيات البلوك تشين، وتزايد الاهتمام الحكومي والمؤسسي، أصبحت العملات الرقمية جزءًا مهمًا من المشهد الاقتصادي ‏في دول الخليج العربي. فبين بيئة تنظيمية متقدّمة، وحضور شبابي واسع، وسياسات داعمة للابتكار، تواصل المنطقة تعزيز مكانتها كأحد أبرز ‏مراكز تداول الأصول الرقمية عالميًا.‏

ورغم الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا القطاع، فإن الحذر والوعي يظلان عنصرين أساسيين لأي مستثمر، خصوصًا في سوق معروف بتقلباته ‏ومخاطره. ومع الخطوات المتوقعة خلال العام القادم—سواء على مستوى التنظيم، أو الابتكار، أو انتشار التعليم المالي—قد يشهد قطاع ‏العملات الرقمية في الخليج المزيد من النضج والازدهار، مع الحفاظ على نهج مسؤول يستفيد من الفرص دون الانجراف خلف المخاطر.‏