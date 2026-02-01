«الأحمر» يصبغ العملات المشفرة في أسبوع المعادن

سجّلت أسواق العملات المشفرة تراجعات أسبوعية ملحوظة، في ظل موجة ضغوط بيعية واسعة النطاق، انعكست من الأسواق المالية العالمية، لا سيما أسواق الأسهم، إلى الأصول عالية المخاطر، مع تصاعد حالة القلق وعدم اليقين لدى المستثمرين.

وتكبّدت «بتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر أسبوعية بلغت 5783 دولاراً، منخفضة بنسبة 6.07 %، لتتراجع من 95263 دولاراً في الأسبوع السابق إلى 89480 دولاراً بنهاية الأسبوع الجاري، في ظل انحسار شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين نحو تقليص المراكز المفتوحة.

بدورها، سجّلت «إيثريوم» تراجعاً أكثر حدة، حيث خسرت نحو 345 دولاراً، ما يعادل 10.51 % على أساس أسبوعي، لتنخفض من 3283 دولاراً إلى 2938 دولاراً، متأثرة بتراجعات عامة في سوق الأصول الرقمية، إلى جانب ضغوط بيعية طالت العملات البديلة.

أما «سولانا»، فقد جاءت ضمن أكبر الخاسرين، بعدما تراجعت بنسبة 12.01 %، فاقدةً 17.3 دولاراً من قيمتها، لتنخفض من 144 دولاراً في الأسبوع السابق إلى 126.7 دولاراً في التعاملات الأخيرة، في إشارة إلى حساسية العملات ذات التقلبات المرتفعة تجاه أي تغير في المزاج الاستثماري العالمي.

جاءت هذه التراجعات متزامنة مع هبوط ملحوظ في أسواق الأسهم العالمية، التي تأثرت بمخاوف سياسية واقتصادية متزايدة، وفي مقدمتها حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتداعيات الملفات السياسية الدولية التي ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين، ولا سيما في ما يتعلق بالموقف الأمريكي حيال غرينلاند، إضافة إلى القلق بشأن مسار السياسات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة.

وسجلت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بحلول يوم الجمعة 23 يناير، 3.11 تريليونات دولار. وكانت العملات المشفرة قد سجلت أداءً أسبوعياً إيجابياً في معظمها في الأسبوع السابق المنتهي في 16 يناير، إذ حققت بتكوين مكاسب بنسبة

5.29 %، وارتفعت الإيثر بنسبة 6.70 %، كما حققت سولانا مكاسب قيمتها 9 دولارات، وبنسبة نمو تقارب 6.67 %.