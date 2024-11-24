60 % نمو عدد مليونيرات «بيتكوين»

كشف المستشار المالي الأمريكي أندرو لوكيناوث أن عدد المليونيرات نتيجة للاستثمار في العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم «بيتكوين» شهد ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2024.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: ارتفع عدد أصحاب الملايين من عملة البيتكوين بنسبة 60 % هذا العام.

ومنذ بداية عام 2024 ارتفعت «بيتكوين» بنحو 130 %، فيما ارتفعت بأكثر من 40 % منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وغالباً ما تثير توقعات أسعار البيتكوين على المدى الطويل مناقشات محتدمة، وخلال مقابلة تلفزيونية بشهر نوفمبر، توقع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي مايكل سيلور أن يصل سعر «بيتكوين» إلى 13 مليون دولار في السنوات الـ21 المقبلة.

وتحتفظ شركة «مايكروستراتيجي» بـ 252220 «بيتكوين» وتسعى لزيادة محفظتها من العملة المشفرة الأشهر في العالم، ويرى سيلور أن البيتكوين قد تكون سبيل الشركة لتصبح أول شركة عملات مشفرة تبلغ قيمتها تريليون دولار.

من جانبه توقع رجل الأعمال الأميركي ومؤلف كتاب «الأب الغني الأب الفقير» روبرت كيوساكي في يونيو 2024 أن تبلغ «بيتكوين» نحو 350 ألف دولار قبل نهاية العام الحالي.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني وصول سعر «بيتكوين» إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية 2025، فضلاً عن زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة السوقية للأصول الرقمية لتصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول نهاية 2026.

وكانت القيمة السوقية للعملات المشفرة قد سجلت قمة تاريخية جديدة، حيث وصلت إلى 3.35 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 2.22 % خلال 24 ساعة.

ويعكس هذا الارتفاع في القيمة السوقية، الاهتمام المتزايد والاستثمار في الأصول الرقمية، حيث يواصل المزيد من المستثمرين والمؤسسات، استكشاف إمكانات العملات المشفرة.

ويأتي هذا الارتفاع في القيمة السوقية، بعد أن لامست عملة البيتكوين مستوى قياسياً مرتفعاً، أول من أمس، مع تركيزها بقوة على حاجز 100 ألف دولار، في ارتفاع نجمي للعملة المشفرة، أثارته توقعات ببيئة تنظيمية أكثر ودية، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.