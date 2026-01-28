«بتكوين» دون 88 ألف دولار

ارتفعت العملة الرقمية المشفرة «بتكوين» بشكل طفيف، أمس، لكنها تتحرك ضمن نطاق ضيق، دون مستوى 88 ألف دولار، قريبةً من أدنى مستوياتها في شهر، مع بقاء المستثمرين حذرين مع اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإظهار شهية محدودة للأصول عالية المخاطر.

وصعدت «بتكوين» بنسبة 0.03%، عند 87688.5 دولاراً، إذ تواجه صعوبة في استعادة الزخم، بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي، ولم ترتفع إلا بنحو 1% منذ بداية عام 2026، متخلفة عن أداء أصول أخرى، على الرغم من تراجع الدولار.

وتراجعت «إيثريوم»، ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، بنسبة 0.15%، إلى 2 - 2902.92 دولار، وانخفضت «إكس آر بي» بنسبة 1%، إلى 1.88 دولار، وتراجعت «سولانا» بنسبة 0.34%، عند 123.28 دولاراً.

وسجلت «بتكوين» خسائر بنسبة 0.8%، مع تراجع أسبوعي بنسبة 5.8%، ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند 86748 دولاراً، وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى 1753.26 مليار دولار، وانخفضت حصتها السوقية إلى 59.21 في المئة من إجمال سوق العملات الرقمية المشفرة.

ووفق بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.97 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 105.62 مليارات دولار.

وفشلت «بتكوين» في الاستفادة من الظروف الاقتصادية الكلية التي دعمت تقليدياً الأصول الرقمية، إذ جاء أداؤها الفاتر، في وقت قفزت فيه أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية متتالية، في إشارة إلى قوة الطلب على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن النمو العالمي.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «نكي» اليابانية، بأن أول صناديق مؤشرات متداولة تستثمر في العملات المشفرة، قد تُدرج في اليابان بحلول عام 2028، ما قد يسهل وصول المستثمرين الأفراد إلى بتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.

وذكرت الصحيفة اليابانية أن هيئة الخدمات المالية اليابانية، تخطط لإدراج العملات المشفرة ضمن الأصول المؤهلة لصناديق ETF، مع تشديد إجراءات حماية المستثمرين.