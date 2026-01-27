ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع ترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لبحث قرار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وصعدت البتكوين بنسبة 1.6 %، عند 87767 دولاراً، بعدما لامست 88222 دولاراً، مستحوذةً على نحو 59.2 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.22 %، عند 2889.54 دولاراً، فيما أضافت الريبل نحو 2.65 %، لتتداول عند 1.8869 دولار.

ووفق بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة، 2.97 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 126.28 مليار دولار.

وسجلت صناديق بتكوين المتداولة في البورصة خمسة أيام متتالية من التدفقات الخارجة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بلغ مجموعها 1.7 مليار دولار، ما كاد يمحو مكاسب التدفقات الداخلة المسجلة خلال الأيام الأربعة السابقة، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».

ودخل المتداولون الأسبوع أيضاً في حالة ترقب مرتفعة، لاحتمال تدخل اليابان في السوق بعد التراجع الأخير للين، بالتزامن مع أنباء عن أكبر عملية تطهير عسكري في الصين منذ نحو نصف قرن.

وأظهرت بيانات «كوين غلاس» تصفية مراكز شراء طويلة الأجل بقيمة تزيد على 600 مليون دولار، خلال موجة البيع الأخيرة، ما يشير إلى اختلال حاد في توازن المراكز.

ومع ذلك، ارتفع حجم التداول المفتوح للبتكوين بشكل طفيف، بينما احتفظ نحو 75 في المئة من مستخدمي «باينانس» بمراكز شراء صافية، في إشارة إلى استمرار ميلهم نحو الصعود، رغم تقلبات السوق.

وفي استطلاع أجرته «كوين بيس»، أبدى أكثر من 70 في المئة من المستثمرين المؤسسيين اعتقادهم بأن قيمة البتكوين أقل من قيمتها الحقيقية، ما يعكس فجوة بين تحركات الأسعار وثقة كبار المستثمرين، في ظل حذر الأسواق العالمية تجاه سعر العملة مقابل الدولار، وسوق العملات الرقمية بشكل عام.