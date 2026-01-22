«بتكوين» تهبط دون 90 ألف دولار

واصلت العملات الرقمية المشفرة تراجعها خلال تعاملات، أمس، مع تجنّب المستثمرين المخاطرة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.38% إلى 89182.6 دولاراً، مع تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة.

وهبطت «إيثريوم» بنسبة 1.1% إلى 2963.33 دولاراً، في حين ارتفعت «دوج كوين» 0.08% إلى 12.41 سنتاً، وكذلك الريبل بنسبة 1.3% إلى 1.9113 دولار.

في غضون ذلك، أعلنت شركة «ستراتيجي»، المملوكة للملياردير مايكل سايلور والمتخصصة في الاستثمار في بتكوين، أنها اشترت ما يقارب 2.13 مليار دولار من عملة بتكوين خلال ثمانية أيام، ما يعكس تكثيفها لعمليات الشراء رغم تقلبات سوق العملات المشفرة التي ضغطت على أسهم الشركة.

وتراجعت أسهم الشركة بنحو 6.6% بالتزامن مع انخفاض بتكوين بنسبة 2.4%، ما يبرز حساسية أسهمها تجاه تحركات العملة المشفرة، وأوضحت «ستراتيجي» أن عمليات شراء بتكوين تمولت من عائدات برنامج العرض، الخاص بها، في السوق المفتوحة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن خسارة غير محققة بقيمة 17.44 مليار دولار على أصولها الرقمية في الربع الرابع من العام الماضي، نتيجة انخفاض قيمة ممتلكاتها من البتكوين، وهو ما أثر في معنويات المستثمرين وسط تقلبات السوق الحادة.

في المقابل، سحب المستثمرون نحو 483.3 مليون دولار من صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، الثلاثاء، وهي أكبر وتيرة تخارج يومية في أسبوعين، بحسب بيانات «سوسوفاليو».

ووفق تحليل أجرته «بلومبرغ»، حقق «عائلة ترامب» نحو 1.4 مليار دولار من مشاريع العملات المشفرة التي بدأت في ولايته الثانية، وقد تعززت هذه المشاريع بفضل سياسات ترامب نفسه، حيث وقع تشريعات خاصة بالعملات المشفرة وعين جهات تنظيمية أسقطت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد هذا القطاع.

في سياق متصل، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث انخفض سهم «كوين بيس غلوبال» بنسبة 5.6%، وكذلك سهم «ستراتيجيك»، المتخصصة في تجميع بتكوين، بنسبة تقارب 8%.