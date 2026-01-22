«بتكوين» تهبط دون 90 ألف دولار

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.38% إلى 89182.6 دولاراً، مع تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة.
وهبطت «إيثريوم» بنسبة 1.1% إلى 2963.33 دولاراً، في حين ارتفعت «دوج كوين» 0.08% إلى 12.41 سنتاً، وكذلك الريبل بنسبة 1.3% إلى 1.9113 دولار.
وتراجعت أسهم الشركة بنحو 6.6% بالتزامن مع انخفاض بتكوين بنسبة 2.4%، ما يبرز حساسية أسهمها تجاه تحركات العملة المشفرة، وأوضحت «ستراتيجي» أن عمليات شراء بتكوين تمولت من عائدات برنامج العرض، الخاص بها، في السوق المفتوحة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن خسارة غير محققة بقيمة 17.44 مليار دولار على أصولها الرقمية في الربع الرابع من العام الماضي، نتيجة انخفاض قيمة ممتلكاتها من البتكوين، وهو ما أثر في معنويات المستثمرين وسط تقلبات السوق الحادة.
ووفق تحليل أجرته «بلومبرغ»، حقق «عائلة ترامب» نحو 1.4 مليار دولار من مشاريع العملات المشفرة التي بدأت في ولايته الثانية، وقد تعززت هذه المشاريع بفضل سياسات ترامب نفسه، حيث وقع تشريعات خاصة بالعملات المشفرة وعين جهات تنظيمية أسقطت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد هذا القطاع.