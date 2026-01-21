تراجع جماعي لأسعار العملات المشفرة

واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها بالتزامن مع تجدد المخاوف التجارية، بعدما هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية تصاعدية على دول أوروبية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 108 مليارات دولار، حال تنفيذ ترامب لتهديده.

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 2.37% إلى 90.919 ألف دولار، وهبطت الإيثريوم 3.93% عند 3091.9 دولاراً، كما انخفضت الريبل بحوالي 4.45% إلى 1.965 دولار، والدوج كوين 3.7% عند 12.53 سنتاً.

وبلغت القيمة السوقية لـ«بتكوين» مستويات 1.83 تريليون دولار، وباتت تستحوذ على 59.2% من القيمة السوقية للعملات المشفرة.

ويأتي ذلك على الرغم من تسجيل صناديق تداول عملة بتكوين تدفقات إيجابية أسبوعية بـ 1.4 مليار دولار، وهي الأعلى منذ أوائل أكتوبر الماضي، ما يعكس عودة الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر من قبل المؤسسات.

وقاد صندوق «آي بي آي تي» التابع لشركة «بلاك روك» الارتفاع في حجم الاستثمارات، بتدفقات أسبوعية بلغت 1.03 مليار دولار، وفقاً لبيانات «سوسو فاليو».

في الوقت ذاته، تشهد أسواق مشتقات البتكوين نشاطاً متجدداً في يناير، بعد ربع من عمليات خفض المديونية الكبيرة التي أدت إلى تقليص ما يقرب من ثلث جميع المراكز المفتوحة.

وارتفع حجم التداول المفتوح للعقود الآجلة بنحو 13% منذ أدنى مستوياته في أوائل يناير، من 54 مليار دولار إلى أكثر من 61 مليار دولار بحلول 19 يناير، وفقاً لبيانات تتبع «كوين غلاس».

في سياق متصل، أظهرت بيانات «Glassnode» أن المحافظ التي تمتلك ما بين 10 وألف بتكوين جمعت نحو 110 آلاف عملة خلال الـ 30 يوماً الماضية، في أقوى وتيرة تراكم شهرية منذ هبوط بتكوين إلى 15 ألف دولار خلال أزمة «FTX» قبل 3 أعوام.