هبوط جماعي لأسعار العملات المشفرة

هبطت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي في تعاملات أمس، مع انخفاض الأصول عالية المخاطر وتعزز الطلب على الملاذات الآمنة، بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية.

وتراجعت «بتكوين» بنسبة 2.46% إلى 92.971 ألف دولار، وهبطت «إيثريوم» 3.82% عند 3215.9 دولاراً، كما انخفضت الريبل بحوالي 4.45% إلى 1.965 دولار، والدوج كوين 6.81% عند 12.8 سنتاً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه سيفرض رسوماً جمركية 10% على سلع 8 دول أوروبية اعتباراً من 1 فبراير، لترتفع إلى 25% في يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن «شراء جرينلاند».

وأدى ذلك إلى تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، في حين قفزت أصول الملاذ الآمن، الذهب والفضة، إلى مستويات قياسية.

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي انتقادات من قادة أوروبيين، الذين باتوا يستعدون لتعليق المصادقة على الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه العام الماضي.

وكانت الأصول المشفرة قد بدأت العام بزخم إيجابي، بعد أن أنهت عام 2025 في حالة من الضعف، من دون أن تتمكن من تحقيق تعافٍ مستدام من موجة بيع حادة شهدها شهر أكتوبر.

وارتفعت «بتكوين» إلى ما يقرب من 98 ألف دولار في 14 يناير، مدعومة بتدفقات قوية إلى مجموعة من الصناديق المتداولة في البورصة المدرجة في الولايات المتحدة والخاصة بالعملة المشفرة.

وأظهرت بيانات «كوين جلاس» أن 600 مليون دولار من الرهانات الصعودية على العملات المشفرة جرى تصفيتها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقال المتعاملون إن مستوى 90 ألف دولار يعد المحطة التالية في حال فشل مستويات الدعم الحالية، في حين يشير المتفائلون إلى الطلب المؤسسي باعتباره أرضية دعم محتملة.