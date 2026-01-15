«بتكوين» فوق 95 ألف دولار

شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعاً جماعياً خلال تعاملات الأربعاء، مع تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، عقب صدور بيانات التضخم.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.77% عند 95075.98 دولاراً، بعدما تجاوزت 96 ألف دولار، في التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 16 نوفمبر، مستحوذة على نحو 58.5% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وأدى هذا الصعود إلى تصفية مراكز بيع بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار في سوق الخيارات، كانت تراهن على انخفاض أسعار العملات المشفرة.

وكانت «بتكوين» قد تكبدت خسائر فاقت 6% منذ بداية عام 2025، بعدما أنهت العام السابق بأداء متواضع، حيث ظلت محصورة في نطاق تداول ضيق، وبقيت إلى حد كبير بمنأى عن موجات الارتفاع التي شهدتها أسواق الأسهم والمعادن الثمينة.

وزادت الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.4% عند 3311.66 دولاراً، فيما أضافت الريبل (اكس ار بي) نحو 1.45% لتتداول عند 2.1506 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.24 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 154.53 مليار دولار.

في غضون ذلك، ضخ المستثمرون 754 مليون دولار في صناديق بتكوين الاثني عشر، المدرجة في الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى منذ السابع من أكتوبر، في تأكيد للثقة على أن موجة الصعود لا يزال لديها مجال للاستمرار.

واشترت شركة «ستراتيجي» التابعة لمايكل سايلور، عملات بتكوين بقيمة حوالي 1.25 مليار دولار، في أكبر عملية شراء للعملة المشفرة تنفذها الشركة منذ يوليو.

وبلغ عدد مشتريات الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «مايكروستراتيجي»، 13627 وحدة من «بتكوين» خلال الفترة بين 5 و11 يناير، وفقاً لإفصاح تنظيمي قُدم يوم الاثنين.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي تكبد خسارة غير محققة بقيمة 17.44 مليار دولار في الربع الرابع، مرتبطة بانخفاض قيمة حيازتها من العملات المشفرة.