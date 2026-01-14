ارتفاع جماعي في سوق العملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، ولامست عملة «بتكوين» مستوى 92 ألف دولار.

وصعدت «بتكوين» بنسبة 0.51% عند 91958.99 دولاراً، لتستحوذ على نحو 58.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.83% عند 3129.97 دولاراً، فيما أضافت «ريبل» نحو 0.5% لتتداول عند 2.0577 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.12 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 99 مليار دولار.

واستقبلت صناديق «إيثيريوم» المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات نقدية بلغت 5.042 ملايين دولار، منهية بذلك سلسلة من تخارج الاستثمارات استمرت ثلاثة أيام، بحسب موقع «بي إن كريبتو»، كما سجلت صناديق البتكوين المتداولة الفورية صافي تدفقات داخلة قدرها 117 مليون دولار، بعد أربعة أيام متتالية من خروج رؤوس الأموال.

في غضون ذلك أصدرت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ تعديلاً مشتركاً من الحزبين يتعلق بالعملات المشفرة، وذلك قبل اجتماع المناقشة المقرر عقده الخميس.

وبموجب الاقتراح الجديد، والمرتبط بتشريع هيكل سوق العملات المشفرة الذي طال انتظاره، ستستمر العديد من شركات الأصول الرقمية في تقديم مكافآت للعملاء الذين يمتلكون عملات مستقرة.

ويبدو المقترح وكأنه يمنع منصات تداول العملات الرقمية من تقديم مكافآت مرتبطة بحيازات العملات المستقرة إلا أن مشروع القانون يُبرز أيضاً أنشطة معينة مستثناة من هذا القيد، بما في ذلك بعض المكافآت المرتبطة بعضوية برامج الولاء أو الحوافز.

ومن المرجح أن ترحب بهذا المقترح بعض المنصات مثل «كوين بايس غلوبال»، حيث تقدم بالفعل مكافآت للعملاء على ممتلكاتهم من العملات المشفرة.

ويأتي اقتراح لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ بعد أن أصدرت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ مشروع قانون مشترك بين الحزبين لنسختها من التشريع والتي أغفل فيها رئيس اللجنة جون بوزمان والسيناتور الديمقراطي كوري بوكر أموراً رئيسية تتعلق بالتمويل اللامركزي ومكافحة غسل الأموال، بينما واصل الحزبان التفاوض بشأن التفاصيل.