«بتكوين» دون 91 ألف دولار

تباين أداء العملات المشفرة في مستهل تداولات الأسبوع، حيث تراجعت «بتكوين» وتم تداولها دون 91000 دولار، مع تقييم الأسواق التحديات التي تواجه استقلالية البنوك المركزية بعد توجيه اتهامات جنائية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجعت «بتكوين» بنسبة 0.30 % عند 90207 دولاراً لتستحوذ على نحو 58% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، بعدما تجاوزت 92 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة.

كذلك تراجعت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.11 % عند 3071 دولاراً، وتراجعت الريبل نحو 0.72 % عند 2.0476 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.09 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 83.16 مليار دولار.

في غضون ذلك، قررت وكالة الاستخبارات المالية في الهند تشديد إجراءات التحقق من هوية مستخدمي منصات تداول العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لوكالة «برس ترست أوف إنديا».

وتُلزم القواعد الجديدة الصادرة عن وحدة الاستخبارات المالية منصات التداول بالتحقق من هوية المستخدمين عبر صورة شخصية حية تُظهر رمش العين، مع تسجيل دقيق لإحداثياتهم الجغرافية وتاريخ ووقت وعنوان بروتوكول الإنترنت.

ويتم التحقق من ملكية الحساب المصرفي للمستخدم من خلال طريقة «الإيداع النقدي» برسوم رمزية قدرها روبية هندية واحدة. أما العملاء ذوو المخاطر العالية أو المرتبطون بالملاذات الضريبية أو المناطق الخاضعة لإرشادات مجموعة العمل المالي، فيخضعون لتدقيقات مشددة كل ستة أشهر.

كما يُحظر على منصات تداول العملات الرقمية دعم عروض العملات الأولية واستخدام أدوات تُخفي مسارات المعاملات، مع إلزامية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية والإبلاغ عن أي تداولات مشبوهة والاحتفاظ ببيانات المستخدمين لمدة خمس سنوات.