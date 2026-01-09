«بتكوين» تقاوم عند مستوى 90 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق وسط التوترات الجيوسياسية العالمية.

وانخفضت البتكوين بنسبة 1.1% عند 89871 دولاراً، لتستحوذ على نحو 58.3% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

كما تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.99% إلى 3100.55 دولار، وهبطت الريبل (اكس ار بي) بنسبة 3.5% عند 2.1004 دولار. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.08 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 111.04 مليار دولار.

في غضون ذلك، تُظهر كل من عقود بتكوين الدائمة والمستقبلي المؤرخة، التي تعكس إلى حد كبير المعنويات الأساسية في سوق العملات المشفرة، أن مُعظم الرهانات لا تزال تتركز في العقود قصيرة الأجل. ولا تزال وتيرة الطلب على العقود طويلة الأجل ضعيفة في بورصة شيكاغو التجارية، التي لطالما اعتُبرت مقياساً لاهتمام المؤسسات.

مع ذلك، فإن موجة البيع المستمرة التي شهدتها بتكوين في الأسابيع الأخيرة من عام 2025 انعكست خلال أيام التداول الأولى من العام الجاري، مما أسهم في رفع الأسعار.

وسجلت التدفقات الداخلة في 5 يناير أقوى صافي تدفق يومي إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة منذ 7 أكتوبر، والعاشر من حيث الحجم الاسمي اليومي منذ 1 يناير 2025.

وقد يؤدي أي ارتفاع إضافي في سعر بتكوين إلى تحفيز النشاط في عقود بورصة شيكاغو التجارية، إذ إن ما يُعرف بتجارة الأساس، التي تهدف إلى تحقيق أرباح من الفارق بين الأسعار الفورية والعقود المستقبلية، قد تصبح جذابة من جديد.

وقد أدى الركود النسبي في بتكوين مقارنة بالذهب والأسهم إلى إثارة تساؤلات حول قيمة العملات المشفرة كفئة أصول.

وكتب كبير استراتيجيي السلع في «بلومبرغ انتليجنس» مايك ماكغلون: «يشير تراجع تقلبات بتكوين إلى أن أفضل أيام الأداء لأصول العملات المشفرة قد ولت».