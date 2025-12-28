أداء باهت للعملات المشفرة في أسبوع

اختتمت أسواق العملات المشفرة تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر على أداء متباين، اتسم بقدر من الحذر، بعدما فشلت العملات الكبرى في الحفاظ على مكاسبها المسجلة في فترات سابقة، وسط تراجع شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لمؤشرات السياسة النقدية الأمريكية.

تراجعت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، من مستوى 88 ألف دولار في الأسبوع السابق إلى نحو 87,330 دولاراً بنهاية الأسبوع، مسجلة خسائر بلغت 670 دولاراً، بما يعادل 0.76 %، في حركة تعكس عمليات تصحيح طبيعية ومحدودة.

وعلى المنوال ذاته واصلت إيثريوم - ثاني أكبر العملات المشفرة الرئيسية - مواجهة ضغوطها البيعية، إذ انخفضت من 2,990 دولاراً إلى 2,924 دولاراً، بخسارة أسبوعية قدرها 66 دولاراً، أو ما نسبته 2.21 %.

في المقابل شهدت سولانا تراجعاً أكبر، بعد أن هبطت من 127 دولاراً في الأسبوع السابق إلى 122 دولاراً بنهاية الأسبوع، مسجلة خسائر كبيرة بلغت نحو 4 %، كما انخفضت دوجكوين والريبل أيضاً.

عكست تحركات العملات المشفرة خلال الأسبوع حالة من التماسك الحذر، بعدما فقدت العملات المشفرة مكاسبها المحققة منذ بداية العام، في ظل موجات من التراجع الحادة، الذي فقدت خلاله مستوياتها القياسية السابقة.

وبحلول نهاية الأسبوع بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة أول من أمس نحو 3.03 تريليونات دولار.

ومع اقتراب نهاية عام 2025 يترقب سوق العملات المشفرة بفارغ الصبر العام الجديد وسط حالة من التأهب بين المستثمرين والمتداولين، وذلك بعد أن شهدت العملات المشفرة تقلبات كبيرة خلال العام، ما دفع العديد من المشاركين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم وتوقعاتهم للعام المقبل.

في الوقت الذي تراقب فيه السوق التطورات التنظيمية والتقنية تتصدر تساؤلات حول إمكانية تحقيق مكاسب جديدة أو مواجهة ضغوط هبوطية، بينما تظل العملات الكبرى مثل البيتكوين والإيثيريوم محط أنظار الجميع، باعتبارها المؤشر الأكثر وضوحاً لمعنويات السوق.

يرافق هذا الترقب شعور متزايد بالحذر والتحوط، حيث يسعى المشاركون إلى تحديد الفرص والمخاطر قبل انطلاق 2026.