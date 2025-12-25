العملات المشفرة تترنح في انتظار الدعم

تجاهلت العملات المشفرة موجة التفاؤل واستقرت في المربع الأحمر في الجلسات الأخيرة من العام الجاري. وقادت بتكوين موجة الخسائر الأخيرة بعدما فشلت في الاستقرار عند أعلى مستوى 90 ألف دولار، حيث أثرت أوضاع التداول الهادئة في نهاية العام واستمرار خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية على معنويات السوق، ما تسبب في تحول أكبر العملات المشفرة إلى المربع الأحمر.

وتراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، في ظل هدوء التداولات بالتزامن مع العطلات الرسمية التي تشهدها الأسواق في نهاية العام.

وانخفضت بتكوين بنسبة 0.54% عند 87.350 دولاراً، واستحوذت على نحو 60% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وتراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.06% إلى 2.933 دولاراً، فيما انخفضت الريبل بنسبة 1.3% عند 1.85 دولار.

ووجدت عملة بتكوين صعوبة في العثور على الزخم في التداولات الآسيوية المبكرة، مع استمرار التحركات السعرية الخافتة التي شهدتها الجلسات الأخيرة، ويعكس غياب الزخم ضعف السيولة قبل عطلة عيد الميلاد، مع انسحاب العديد من المتداولين بعد فشل بتكوين في تجاوز مستوى المقاومة المهم 90 ألف دولار.

وزاد الضغط بفعل استمرار التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة، حيث أظهرت بيانات من شركة تحليل العملات المشفرة سوسو فاليو، أن صناديق المؤشرات المتداولة لعملة بتكوين في الولايات المتحدة، سجلت صافي تدفقات خارجة بنحو 500 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من اعتبار بتكوين أداة تحوّط ضد التضخم والاضطرابات المالية، لكنها لم تستفد من صعود كلٍّ من الأسهم والمعادن الثمينة. ومع ذلك، لا تزال توقعات التيسير النقدي الأمريكي تقدم دعماً للسوق.