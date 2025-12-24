العملات المشفرة تكافح.. و«ستراتيجي» تعلق الشراء

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق قبل العطلات الرسمية، وسط عدم اليقين بشأن توقعات العام المقبل.

وهبطت بتكوين بنسبة 0.66% عند 87.579 دولاراً، لتستحوذ على نحو 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وتراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.23% إلى 2.966 دولاراً، فيما انخفضت الريبل بنسبة 0.85% عند 1.87 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.96 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 104.68 مليارات دولار. من جهة أخرى، رفعت «ستراتيجي» احتياطياتها النقدية إلى 2.19 مليار دولار، بينما علقت شراء «بتكوين» خلال الأسبوع الفائت، في إشارة إلى استعداد شركة خزانة الأصول الرقمية لـ«شتاء طويل للعملات المشفرة»، بحسب ما كشفته «بلومبرغ».

كانت «ستراتيجي» قد اشترت «بتكوين» بنحو ملياري دولار خلال الأسبوعين السابقين، ليبلغ إجمالي حيازاتها من العملة المشفرة الأولى من نوعها نحو 60 مليار دولار. وأنشأت «ستراتيجي» في وقت سابق من الشهر احتياطياً بقيمة 1.4 مليار دولار لتمويل توزيعات الأرباح ومدفوعات الفائدة مستقبلاً، سعياً لتهدئة المخاوف من احتمال اضطرارها إلى بيع «بتكوين» حال استمرار تراجع الأسعار. وانخفضت «بتكوين» بنحو 30% منذ تحقيقها أعلى مستوى على الإطلاق فوق 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر.

في سياق متصل، وافق البرلمان الغاني على تقنين العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف البنك المركزي، بشأن التوسع في استخدام هذه الأصول البديلة بشكل غير منظم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وصرح محافظ بنك غانا، جونسون أسياما، خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة أكرا، بأن إقرار مشروع قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية سيسهل ترخيص منصات العملات المشفرة والإشراف على أنشطتها.