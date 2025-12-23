العملات المشفرة تقاوم.. والبتكوين يلامس 90 ألفاً

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع تجدد شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع البتكوين إلى مستويات قياسية في العام المقبل.

وصعدت البتكوين بنسبة 1.05% عند 89.210 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 59.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وفي حين صعدت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.25% عند 3.027 دولارات، زادت الريبل نحو 0.65% عند 1.93 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.01 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 83.19 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وتوقع محللو «سيتي بنك» في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع سعر عملتي «بيتكوين» و«إيثريوم» إلى 143 ألف دولار و4304 دولارات على الترتيب خلال العام المقبل.

من جهة أخرى، تستعد هونغ كونغ لاتخاذ خطوة تنظيمية غير مسبوقة في آسيا، عبر السماح لشركات التأمين بالاستثمار في العملات المشفرة والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم، في إطار مسودة قواعد جديدة أعدتها هيئة التأمين، ما يعزز طموحات المدينة لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً للأصول الرقمية، بحسب بلومبرغ.

وتتعامل القواعد المقترحة مع العملات المشفرة بحذر واضح، إذ تُلزم شركات التأمين بالاحتفاظ برأس مال يعادل القيمة الكاملة لأي استثمار في العملات المشفرة، في انعكاس مباشر للمخاطر العالية وتقلبات السوق المرتبطة بهذه الأصول. ويهدف هذا النهج إلى حماية الملاءة المالية لشركات التأمين دون اللجوء إلى الحظر الكامل. في المقابل، تحظى العملات المستقرة بمعاملة تنظيمية أخف، حيث يمكن فرض رسوم مخاطر أقل عليها تبعًا للعملة الورقية المرتبطة بها، بشرط أن تكون خاضعة لتنظيم محلي في هونغ كونغ. ويرى خبراء أن هذا الإطار يشكل موافقة مشروطة على العملات المشفرة بدلاً من رفضها، بما يوازن بين الابتكار والانضباط المالي.