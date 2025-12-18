البتكوين تقاوم عند 86 ألفاً.. وترامب يحقق مكاسب

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع انخفاض إقبال المستثمرين على المخاطرة، في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وهبطت البتكوين بنسبة 1.4% عند 86.401 دولار، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 58.6% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وتراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.95% إلى 2.925 دولار، فيما انخفضت الريبل بنسبة 1.3% عند 1.90 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.94 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 97.67 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

من جهة أخرى، حقق مشروع العملات الرقمية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرباحاً ضخمة بلغت 350 مليون دولار خلال 3 أسابيع فقط من إطلاق عملته المشفرة الجديدة المعروفة باسم «$TRUMP»، وفق تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز» لبيانات البلوك تشين.

العملة التي وُصفت بأنها «ميم كوين» بلا استخدام عملي، تعتمد قيمتها بالكامل على المضاربات، وتم إطلاقها في يناير، أي قبل أيام من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما أثار مخاوف من تضارب المصالح وإمكانية تحويل هذه العملات إلى قناة لتلقي تبرعات مجهولة المصدر، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة «فاينانشال تايمز».

وأظهر تحليل الصحيفة أن المحافظ الرقمية المرتبطة بالجهات المشغلة للمشروع سحبت 350 مليون دولار من مجمع السيولة الرئيس خلال 18 يوماً من الإطلاق، منها 291 مليون دولار أعيد ضخها في مجمع آخر لدعم السوق (وهي محفظة نقدية تعمل على الحفاظ على سعر أصل معين عبر خلق طلبات وعروض).

وجاءت الأرباح من بيع العملات على شبكة «سولانا»، إضافة إلى رسوم السيولة، حيث بلغت مبيعات العملات نحو 314 مليون دولار، بينما وصلت رسوم المعاملات إلى 36 مليون دولار.