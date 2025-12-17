ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل جماعي خلال أمس، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وصعدت «بتكوين» بنسبة 1.5 % عند 87.115 دولاراً، لتستحوذ على نحو 59 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.65 % إلى 2.950 دولاراً، فيما ارتفعت سولانا بنسبة 2.8 % عند 128.4 دولاراً.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.93 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 121.28 مليار دولار.

في غضون ذلك، اشترت شركة «ستراتيجي» التابعة لمايكل سايلور ما يقارب مليار دولار من بتكوين للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت تواصل فيه أول شركة خزينة رقمية من نوعها تسريع وتيرة مشترياتها عقب التراجع الأخير في سعر أكبر عملة مشفرة في العالم.

وأظهرت إفصاحات تنظيمية صدرت أمس أن الشركة، المعروفة سابقاً باسم «مايكروستراتيجي»، اشترت ما قيمته 980.3 مليون دولار من الأصل الرقمي خلال الفترة بين 8 و14 ديسمبر. تمثل هذه أكبر كمية بتكوين تقتنيها الشركة منذ يوليو، كما يعد ذلك الأسبوع الثاني على التوالي الذي تضيف فيه الشركة أكثر من 10 آلاف عملة بتكوين إلى ميزانيتها، في سابقة لم تحدث منذ يناير.

وجرت غالبية عمليات الشراء الأخيرة باستخدام عائدات مبيعات الأسهم العادية من الفئة «A» عبر آلية البيع في السوق. أثار منتقدو نموذج سايلور مخاوف من أن بيع الأسهم يؤدي إلى تخفيف ملكيات المساهمين الحاليين وتقليص العلاوة المرتفعة التي كان السهم يتمتع بها مقارنة بقيمة حيازات الشركة من بتكوين، التي تبلغ حالياً نحو 59 مليار دولار. باعت الشركة، التي تتخذ في تايسونز كورنر في ولاية فرجينيا مقراً لها، أيضاً أسهماً من ثلاث فئات من أصل أربع فئات من أسهمها الممتازة الدائمة لتمويل هذه المشتريات.