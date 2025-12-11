تراجع جماعي للعملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة، أمس، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفضت بتكوين 1.22% عند 91979.29 دولاراً، لتستحوذ على نحو 58% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وتراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.10% إلى 3326.06 دولاراً، وهبطت الريبل نحو 1.15% عند 2.0739 دولار. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.16 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 147.13 مليار دولار. واجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في أمريكا، أول من أمس، استثمارات بلغت حوالي 152 مليون دولار، فيما بلغت التدفقات الوافدة لصناديق الإيثيريوم ما يقارب 178 مليون دولار وهو أعلى مستوى يومي منذ أواخر أكتوبر، بحسب «كريبتو بريفينج».

في غضون ذلك، خفض بنك «ستاندرد تشارترد» هدفه لعملة بتكوين إلى النصف عن توقعاته السابقة لنهاية 2026. وكتب الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في «ستاندرد تشارترد» جيف كندريك، للعملاء في مذكرة، أن البنك خفض توقعاته لسعر بتكوين بشكل كبير حتى نهاية العقد.

وأوضح كندريك أن توقعات البنك الحالية تشير إلى أن سعر بتكوين سيبلغ حوالي 100 ألف دولار بنهاية هذا العام، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 6% عن مستوياته الحالية، أما بالنسبة للعام المقبل فيتوقع كندريك أن يصل سعر بتكوين إلى 150 ألف دولار، أي ما يقارب نصف الهدف السابق البالغ 300 ألف دولار. وذكر «كندريك» أن التغييرات في الهدف السعري جاءت مدفوعة بشكل كبير بانخفاض سعر بتكوين مؤخراً، وانخفضت قيمة العملة الرقمية بنحو 27% عن ذروتها في أوائل أكتوبر. وقال: «إن سندات بتكوين - وهي الشركات التي تشتري، وتحتفظ ببتكوين في ميزانياتها العمومية - لن تدعم على الأرجح سعر العملة الرقمية في المستقبل. وأضاف أن العملة ستعتمد بشكل أساسي على شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، لتحقيق ارتفاع في سعرها».