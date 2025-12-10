تباين أسعار العملات المشفرة

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة، أمس، مع ترقّب الأسواق بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبحث قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وارتفعت بيتكوين بنسبة 0.07% عند 90691 دولاراً، لتستحوذ على 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وزادت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.14% إلى 3135.14 دولاراً، فيما هبطت الريبل 1.3% عند 2.0626 دولار. وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.08 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 121.3 مليار دولار.

في غضون ذلك، تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة السماح باستخدام «بيتكوين»، و«إيثريوم»، وعملة «يو إس دي سي» المستقرة المربوطة بالدولار كضمان في صفقات المشتقات المالية، وهو قرار يعمق دور العملات المشفرة في البنية التحتية للنظام المالي الأمريكي.

وصدرت مبادرة المشروع التجريبي في حزمة مكونة من مذكرتين استشاريتين وخطاب عدم مساءلة أُرسلت إلى «كوين بيس فايننشال ماركتس»، وستطبق على وسطاء العقود المستقبلية، والتجار في سوق عقود المقايضة، وشركات المقاصة. كما شملت الإرشادات المرتبطة بالضمان نسخاً مشفرة من سندات الخزانة الأمريكية وصناديق أسواق المال، مع شروط واضحة للفصل بين الأصول، وإعداد التقارير، والرقابة.

وتشير الأصول المشفرة إلى تمثيلات رقمية للأصول الحقيقية أو الأصول المالية على سلسلة الكتل «بلوكتشين»، التي تعد شكلاً من السجلات الرقمية. ورغم أنها لا تمثل حقاً مباشراً في الأصل نفسه، يرى الداعمون أن العملية ستعمق السيولة، وتدعم الملكية الجزئية للأصول، وقد تتيح للمستثمرين الأجانب زيادة الوصول إلى الأسواق الأمريكية بسهولة أكبر. وأعلنت القائمة بأعمال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، كارولاين فام، الأسبوع الماضي، أن البورصات الخاضعة لتنظيم اللجنة يمكن أن تبدأ تداول ما يعرف باسم «العملات المشفرة الفورية» في بورصات المشتقات.