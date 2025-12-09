ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

صعدت أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، مع تحسن ثقة المستثمرين في ظل توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، عقب اجتماعه اليوم وغداً.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.29% عند 91694 دولاراً، لتستحوذ على نحو 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، نحو 0.17% إلى 3145.39 دولاراً، وصعدت الريبل نحو 1.6% عند 2.0830 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.11 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 118.84 مليار دولار.

في غضون ذلك، حصلت شركة «بينانس» (Binance) على ثلاثة تراخيص منفصلة من الجهة المنظمة للقطاع المالي في أبوظبي، ما يمنح شركة تداول العملات المشفرة العملاقة أحد أكثر تراخيصها شمولاً حتى الآن، وفقاً لـ«بلومبيرغ».

وتغطي الموافقات، التي صدرت خلال «أسبوع أبوظبي المالي»، أنشطة منصة التداول المُنظمة، والبنية التحتية لعمليات المقاصة، وذراع الوساطة التابعة للشركة، وتتيح هذه التراخيص لـ«بينانس» تشغيل منصة للتداول، وتقديم خدمات الحفظ والتسوية، وطرح خدمات خارج البورصة من أبوظبي.

ولا تزال «بينانس» هي منصة العملات المشفرة المهيمنة عالمياً، بحصة سوقية تصل إلى نحو 35% حتى الثاني من ديسمبر، وفق بيانات شركة «كايكو» (Kaiko).

وسجلت «بينانس» في السابق شركات تابعة لها لدى الهيئات التنظيمية المحلية في دول منها فرنسا، بينما حظرت السلطات أنشطتها في أماكن أخرى، مثل بريطانيا.

وسعت المنصة أيضاً إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ، وحققت تقدماً في الآونة الأخيرة. وفي أكتوبر، وافقت السلطات في كوريا الجنوبية على استحواذ «بينانس» على منصة «جي أو بي إيه أكس» (GOPAX) بعد مراجعة استمرت أكثر من عامين.