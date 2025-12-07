العملات المشفرة تواصل تقلباتها في أسبوع

يعكس هذا التراجع حالة الحذر المسيطرة على المتعاملين، خاصة بعد موجات التصفية التي ضربت مراكز الشراء مع فشل العملة في الحفاظ على مستوياتها فوق 90 ألف دولار.

أما «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد تحركت في نطاق ضيق نسبياً، متراجعة من 3054 دولاراً إلى 3017 دولاراً، بخسارة قدرها 37 دولاراً وبنسبة انخفاض بلغت نحو 1.21%. ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار ضعف شهية المخاطرة، رغم ترقب المستثمرين لأي إشارات نقدية إيجابية من الفيدرالي قد تعيد الزخم إلى السوق.

بالنسبة لعملة «سولانا»، فقد سجلت إحدى أكبر نسب التراجع بين العملات الكبرى، حيث هبط سعرها من 137.9 دولاراً إلى 133.1 دولاراً، بخسارة أسبوعية قدرها 4.8 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت نحو 3.48%، متأثرة بتراجع السيولة وتزايد عمليات جني الأرباح بعد مكاسب سابقة. كما شهدت «دوجكوين» و«إكس آر بي» تراجعاً أسبوعياً بنسبة 13% و8% على التوالي.

وعلى مستوى السوق ككل، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة من 3.19 تريليونات دولار في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.13 تريليونات دولار بنهاية الأسبوع الحالي، بخسارة قدرها 60 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت قرابة 1.88%.

ويعزو محللون هذا الأداء الضعيف إلى عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في عمليات التصفية المكثفة التي شهدتها السوق مع تحركات الأسعار السريعة، ما أدى إلى تعميق الخسائر في فترات قصيرة. أما العامل الثاني فيرتبط بحالة الترقب الحذر لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، حيث يفضّل المستثمرون تقليص مراكز المخاطرة انتظاراً لوضوح المسار النقدي، خصوصاً مع تصاعد الرهانات على خفض مرتقب في أسعار الفائدة.