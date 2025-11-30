العملات المشفرة تعوض جزءاً من خسائرها لكن التعافي يبقى هشاً

شهدت أسواق العملات المشفرة هذا الأسبوع موجة من التعافي الجزئي، بعد تراجعات حادة ومؤلمة خلال الأسبوع الماضي.

وحاولت العملات المشفرة الرئيسة استعادة جزء من قيمتها، في ظل أجواء من الترقب والحذر بين المستثمرين، لكنها - رغم المكاسب الأسبوعية المحققة في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر - لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية السابقة.

وتصدرت «بتكوين» قائمة التعافي، حيث ارتفعت من 84103 دولارات عند نهاية الأسبوع الماضي إلى 90962 دولاراً بنهاية هذا الأسبوع، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.16%. ورغم هذا التحسن، لا تزال البتكوين بعيدة عن مستوياتها القياسية التي شهدتها في فترات سابقة.

كما أظهرت عملة «إيثريوم» أداء قوياً، بعد أن قفزت من 2731 دولاراً إلى 3034 دولاراً، محققة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 11.10%.

أما «سولانا»، فقد ارتفعت من 127 دولاراً إلى 137.9 دولاراً، محققة مكاسب بنسبة 8.58%، في إشارة إلى تعافٍ متواضع لكنه إيجابي في ظل ظروف السوق المتقلبة، كذلك سجلت كل من الدوجكوين والريبل مكاسب أسبوعية.

يأتي هذا التحسن في أداء العملات المشفرة -التي بلغت قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع 3.19 تريليونات دولار- وسط ترقب واسع النطاق لقرار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي المقرر في ديسمبر المقبل، في وقت تتزايد فيه التوقعات في الأسواق باحتمالية خفض أسعار الفائدة، ما قد يدعم تدفقات رأس المال نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات المشفرة.

ورغم ذلك، يبقى التعافي الحالي هشاً وغير كافٍ لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها العملات الأسبوع الماضي. ولا تزال الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين، خصوصاً مع بقاء العملات الرئيسية بعيدة عن مستوياتها القياسية السابقة.