«بيتكوين» فوق مستوى 106 آلاف دولار

تباين أداء أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع ترقب محادثات التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.2% إلى 106.542 دولاراً، خلال التداولات، وتستحوذ على نحو 63.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

بينما هبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 1.1% عند 2506.72 دولارات، في حين انخفضت الريبل بنحو 1.25% لتتداول عند 2.2533 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.3 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 89.13 مليار دولار، وارتفعت القيمة السوقية لـ«بيتكوين» إلى أكثر من تريليوني دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وتتوقع شركة «بيرنشتاين ريسيرش» أن يصل الطلب المؤسسي على بيتكوين إلى 330 مليار دولار بحلول عام 2029، مع احتمال أن تستحوذ شركة «استراتيجي» على 124 مليار دولار من هذه القيمة.

وفي تطور مهم داخل القطاع، تقدمت منصة تداول العملات المشفرة Gemini بطلب سري إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. ويقود هذه الخطوة التوأم تايلر، وكاميرون وينكلفوس، مؤسسا المنصة.

ولم تكشف الشركة عن عدد الأسهم أو نطاق السعر المستهدف، حيث قدمت مسودة التسجيل بشكل سري في خطوة تعكس استعدادها للطرح في الأسواق العامة، في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملات الرقمية، وتتحسن البيئة التنظيمية نسبياً، خاصة بعد الموافقات الأخيرة على صناديق المؤشرات الفورية (ETF) المرتبطة ببيتكوين.