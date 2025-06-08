العملات الرقمية تحت الضغط.. و«بيتكوين» تتماسك

تراجعت سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع تحت وطأة ضغوط متعددة، أبرزها التوترات التجارية وترقب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي، علاوة على الضغوط الناجمة عن المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

جاء هذا التراجع الأوسع في الأصول الرقمية وسط حذر متجدد من جانب المستثمرين، مدفوعاً بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين، مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد بكين ـ قبل الإعلان نهاية الأسبوع عن استئناف محادثات التجارة غداُ ـ مما أثار المخاوف من موجة تضخم جديدة وتباطؤ في النمو العالمي.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنهاية الأسبوع الأول من الشهر 3.36 تريليونات دولار. وسجلت عملة «بيتكوين» الأكبر من حيث القيمة السوقية، استقراراً نسبية، منخفضة إلى مستوى 104,249 دولاراً بنهاية الأسبوع الأول من يونيو، مقابل 104,702 دولار الأسبوع الأخير في مايو، بتراجع بلغت نسبته 0.43 %، لتبقى في نطاق تداول ضيق يعكس ترقب الأسواق لأي مؤشرات حاسمة.

أما عملة «إيثر»، ثاني أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، فانخفضت بنسبة 4.19 %، من 2,577 إلى 2,469 دولار. وجاءت الضغوط أكثر حدة على «سولانا»، إذ تراجعت بنحو 9.82 % من 163 إلى 147 دولاراً، وسط موجة تصحيح.

وتواصل «دوجكوين» الانزلاق، حيث فقدت نحو 10.89 % من قيمتها خلال أسبوع. بينما في المقابل، أظهرت عملة «XRP» قدراً أكبر من التماسك، رغم تراجعها الطفيف بنسبة 1.37 % إلى 2.16 دولار مقارنة بـ2.19 دولار في الأسبوع السابق.

ويرجّح محللون أن حالة الحذر ستبقى مهيمنة في أسواق العملات المشفرة على المدى القريب، ما لم تظهر إشارات واضحة بشأن تهدئة النزاعات التجارية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما ينعكس مباشرة على شهية المخاطرة لدى المستثمرين حول العالم.