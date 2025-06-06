20.5 % نمواً سنوياً مركباً لسوق البقالة الإلكترونية بالإمارات من 2025 ـ 2033

يشهد قطاع البقالة عبر الإنترنت في دولة الإمارات نمواً كبيراً، في ظل تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية وتغير أنماط التسوق لدى المستهلكين.

ويعكس هذا التحول المتسارع تزايد الطلب على الراحة والجودة، ما يسارع بإعادة تشكيل مشهد تجارة التجزئة في الدولة.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة «إيمارك»، فإنه من المتوقع أن يسجل سوق البقالة الإلكترونية في الإمارات معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 20.5 % خلال الفترة من 2025 إلى 2033.

حقق سوق البقالة الإلكترونية في الإمارات نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية وتغير تفضيلات المستهلكين.

ومع مجتمع يتمتع بوعي تكنولوجي وانتشار واسع للإنترنت، باتت التطبيقات الذكية والمواقع سهلة الاستخدام تغيّر طريقة شراء المواد الغذائية.

وتوفر هذه المنصات توصيات مخصصة للمستخدمين، وتحديثات فورية للمخزون، وخيارات توصيل مرنة تناسب أسلوب الحياة الحضري السريع، حيث يسعى المستهلكون لتوفير الوقت والجهد.

وتتجه شركات التجزئة إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من سرعتها التشغيلية ويزيد من تنوع المنتجات المعروضة، بدءاً من الخضروات الطازجة وحتى العلامات التجارية العالمية.

وأسهمت التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي لتوقع حجم الطلب والتخزين المؤتمت، في رفع كفاءة العمليات وتلبية تطلعات المستهلكين بشكل أفضل.

وفي ظل المنافسة المتزايدة بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، تتسابق الشركات على استقطاب العملاء من خلال برامج الولاء والعروض الترويجية وخطط الاشتراك الشهرية.

ومن المتوقع أن يواصل قطاع البقالة الإلكترونية في دولة الإمارات نموه القوي خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بتجارب مستخدمين سلسة، وتطورات لوجستية متقدمة، وتنوع متزايد في المنتجات، ما يجعله أحد أبرز القطاعات الواعدة في مشهد التجارة الإلكترونية بالدولة.