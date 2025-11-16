خسائر حادة للعملات المشفرة وسط شكوك حول مسار الفائدة الأمريكية

شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر تراجعات حادة، مع فقدان السوق جانباً كبيراً من الزخم الذي حققته منذ بداية العام.

جاءت هذه التراجعات وسط حالة من الشكوك المتزايدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد سلسلة من التصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي عكست انقساماً متنامياً داخل الفيدرالي حول إمكانية خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

وعادة ما تستفيد العملات المشفرة - التي يطلق عليها الذهب الرقمي - من بيئة الفائدة المنخفضة، لكونها تزيد من شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

وأسهم تلاشي يقين الأسواق بخفض الفائدة في دفع المتداولين نحو تقليص مراكزهم في الأصول الرقمية.

وفي ما يتعلق بالأداء الأسبوعي للعملات الرئيسة، فقد سجلت «بتكوين» تراجعاً من مستويات فوق 103 آلاف دولار الأسبوع الماضي إلى مستويات 97 ألفاً بخسارة بنحو 6 %، في حركة تعكس حالة بيع مكثف وتذبذب واضح، ما أسهم في محو مكاسب العملة المشفرة الأكبر منذ بداية العام.

كذلك انخفضت «إيثِريوم» من 3456 دولاراً إلى 3099 دولاراً، مسجلة خسارة أسبوعية قدرها 10.3%. كما انخفضت «سولانا» من 163 دولاراً إلى 138 دولاراً أي بنسبة 15.3 %. وانخفضت «دوجكوين» و«إكس آر بي» بنسبة 11 % و4.5 % تقريباً على التوالي.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الرسائل القادمة من الفيدرالي الأمريكي باتت العامل الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاهات السوق. وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية قوية بما يكفي لدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة، فقد تواجه العملات المشفرة مزيداً من التقلبات في الأسابيع المقبلة.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنهاية الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر نحو 3.32 تريليونات دولار، مقارنة مع 3.58 تريليونات دولار بنهاية الأسبوع الماضي بتراجع بأكثر من 7 %.



