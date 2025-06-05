انخفاض العملات الرقمية و«الإيثريوم» تغرد

سيطر الانخفاض على أغلبية أسعار العملات الرقمية المشفرة، خلال تعاملات أمس، مع تقييم الأسواق جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الأصول الرقمية.

وتراجعت بتكوين بنسبة 0.42% إلى 105860.17 دولاراً، لتستحوذ على نحو 63.4% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم عند 2643 دولاراً مرتفعة 0.69%، وانخفضت الريبل نحو 0.85%، لتتداول عند 2.2344 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.32 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 105.74 مليارات دولار.

وقدمت الذراع الإلكترونية لبورصة نيويورك، التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار المتداولة، طلباً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الثلاثاء، لإدراج صندوق بتكوين مرتبط بشركة «ترامب ميديا»، بحسب «سي إن بي سي».

وكشفت بيانات شركة «كايكو» للتحليلاتعن أن عملة «يو إس دي 1» المدعومة بالدولار، التي أطلقتها شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» التابعة لعائلة «ترامب»، تعاني من ضعف في الإقبال والتداول العضوي، كما أن أكثر من نصف السيولة تأتي من ثلاث محافظ فقط، يعتقد أنها مرتبطة بمصدري العملة، ما يثير تساؤلات حول الطلب الحقيقي. وأظهر ملف تنظيمي أودعته بورصة نيويورك، الثلاثاء، أن شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجيز» على وشك إطلاق صندوق متداول في البورصة مرتبط بعملة البتكوين، ويستخدم اسم الشبكة الاجتماعية للرئيس دونالد ترامب «تروث سوشيال».

كانت شركة «ترامب ميديا»، المملوكة لترامب بأغلبية أسهمها، قد تقدمت في فبراير الماضي بطلب لتسجيل علامات تجارية لمنتجات استثمارية ذات موضوعات تتبع عن كثب أولويات سياسة الرئيس، بما في ذلك عملة بتكوين.

وتم إدراج اسم شركة «يوركفيل أمريكا ديجيتال» في ملف، الثلاثاء، باعتبارها الراعي لـ«صندوق تروث شوشيال المتداول» الجديد، والذي من المقرر أن يشتري ويبيع عملات البتكوين، من أجل تتبع سعر العملة المشفرة.