«بتكوين» فوق 105 آلاف دولار

انتعشت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات، أمس، بقيادة البتكوين، مع التفاؤل بالبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، والتي عززت قطاع الأصول الرقمية.

وصعدت «بتكوين» بنسبة 0.81% إلى 105209 دولارات، لتستحوذ على نحو 63.3% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وزادت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 3.26% إلى 2617.08 دولاراً، وارتفعت الريبل نحو 0.35% لتتداول عند 2.1857 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.3 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 113.27 مليار دولار.

ومنذ بداية العام الجاري سجلت الإيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة بعد البتكوين، خسارة تقدر بنحو 23%، وزاد سعر عملة بينانس كوين بنحو 1.61% لتسجل 667.10 دولاراً، كما ارتفع سعر عملة كاردانو بـ 2.57% ليبلغ 0.6945 دولار.

وسجلت الريبل ارتفاعاً بحوالي 1.67% ليصل سعرها إلى 2.1936 دولار، في حين صعد سعر عملة دوج كوين بنحو 2.68% ليصل إلى 0.195401 دولار.

واستحوذت السلفادور على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6196.18 بتكوين، بقيمة تتجاوز 650 مليون دولار.

وأعلن صندوق «آرك 21 شيرز بتكوين» (ARKB) تقسيماً للأسهم بنسبة 3 إلى 1، وذلك لتسهيل وصول المستثمرين إلى الصندوق، ومن المقرر أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ عند افتتاح السوق في 16 يونيو، بحسب «رويترز».

وخسرت العملات الرقمية حوالي 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتراجعت البتكوين بنسبة 15% خلال شهر واحد فقط.