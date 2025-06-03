93.8 مليار دولار تداولات العملات المشفرة في يوم

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حوالي 3.26 تريليونات دولار، وبلغ حجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 93.86 مليار دولار، وهيمنت البيتكوين على السوق بنسبة 63.67%.

وجاءت هذه التحركات وسط استمرار الترقب في الأسواق لتداعيات التطورات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك السياسات النقدية، وتوجهات المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ بديل.

وشهدت البيتكوين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.62% بعد تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدعومةً بزيادة الطلب المؤسسي وتفاؤل المستثمرين، لتصل قيمة العملة إلى 104.6 آلاف دولار.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع اليومي، إلا أن أداء بيتكوين على مدار الأسبوع الماضي يظهر خسارة بنسبة 4.20%، ما يعكس استمرار حالة التذبذب وعدم اليقين في السوق.

وارتفعت عملة سولانا بنسبة 1.33% لتصل إلى 154.12 دولاراً، بينما سجلت عملة الإيثريوم انخفاضاً بنسبة 1.1% لتصل إلى 2,491.9 دولاراً.

وارتفعت عملة ريبل بنسبة 1.19% إلى مستوى 2.16 دولار، فيما ارتفعت عملة بينانس كوين بنسبة 0.35% إلى مستوى 652.93 دولاراً.

ويعتقد المُحلل ديف ذا ويف، أن بيتكوين تستعد لموجة صعود هائلة على الرغم من صعوبة تجاوز مستوى 110 آلاف دولار، وقال، إنه يُراقب عن كثب مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المُتحركة لمؤشر «MACD» للبيتكوين.

ووفقاً لديف ذا ويف، يُشير مؤشر MACD الأسبوعي لبيتكوين إلى أن العملة في اتجاه صعودي، وأنه مُستعدٌّ لتجاوز مستوى مقاومة يُمثل قمم السوق منذ عام 2012.