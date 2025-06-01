العملات المشفرة تنتعش في مايو مع ضغوط «الحرب التجارية»

وفاء عيد وسعاد مصطفى

شهدت سوق العملات المشفرة حالة من النشاط اللافت في شهر مايو؛ مدفوعة بجملة من العوامل التي تعيد توجيه أنظار المستثمرين نحو الأصول الرقمية، وسط حالة الغموض، التي تخيم على الأوضاع الاقتصادية والسياسات التجارية العالمية؛ مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، وتصاعد التوترات بين القوى الكبرى، باتت العملات المشفرة تشكل ملاذاً استثمارياً بديلاً، خاصة في ظل الترقب الحذر للقرارات التنظيمية المقبلة، وتأثيرات سياسات البنوك المركزية، وأسعار الفائدة على الأسواق المالية.

وكان للمتغيرات الأخيرة في مسار السياسات التجارية العالمية دور رئيسي في تعزيز المتغيرات الشهرية بسوق الكريبتو؛ فمن ناحية أبدت الولايات المتحدة مرونة نسبية عبر توقيع اتفاقات تجارية مع بريطانيا والصين، بما أعطى إشارات تهدئة مؤقتة، إلا أن المواقف المتقلبة، بدءاً من تهديدات ترامب المتكررة بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، ثم تأجيل هذه القرارات حتى يوليو، ووصولاً إلى التصعيد الأخير ضد الصين مرة أخرى، أعادت أجواء التوتر إلى الساحة، ودفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطرهم، وتوزيع أصولهم بشكل أكثر تحفظاً.

وسط هذا المشهد المتشابك باتت العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، محط اهتمام المؤسسات الكبرى والمستثمرين الأفراد على حد سواء، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بحلول نهاية الشهر 3.42 تريليونات دولار، مقارنة مع 2.97 تريليون دولار في 30 أبريل، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.

بالنسبة للعملة المشفرة الأكبر «البيتكوين» - والتي بلغت خلال تعاملات مايو مستوى قياسياً جديداً عند الـ 111 ألف دولار- فقد اختتمت الشهر عند مستويات فوق الـ 104 آلاف دولار، مسجلة مكاسب شهرية بأكثر من 11%، مقارنة مع مستويات فوق الـ 94 ألفاً بنهاية شهر أبريل الماضي، ما يعكس تحسناً واسعاً في الطلب، ووسط ترقب المستثمرين للقرارات التنظيمية وقرارات السياسات النقدية وأسعار الفائدة. وقبيل نهاية الشهر أعلنت شركة «ترامب ميديا» المالكة لمنصة «تروث سوشيال»، عن توجهها لشراء البيتكوين ليكون ضمن احتياطاتها، وذلك من خلال بيع 1.5 مليار دولار من الأسهم ومليار دولار كسندات قابلة للتحويل بدون فوائد، بما يضيف للتوجهات المؤسسية نحو العملة المشفرة الأكبر.

أما شقيقة البتكوين الصغرى، عملة الإيثريوم، فقد سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 40%، بعدما ارتفعت من مستويات فوق الـ 1700 دولار بنهاية أبريل، إلى 2580 دولاراً في نهاية مايو.

كما سجلت عملة «سولانا» مكاسب شهرية بأكثر من 4% في مايو، ارتفاعاً من مستويات الـ 150 دولاراً إلى 160 دولاراً، كذلك ارتفعت «دوجكوين» مستفيدة من الدعم المستمر من مجتمع المستثمرين والتوقعات بزيادة استخدامها في المدفوعات الرقمية، بينما استقرت عملة الـ XRP دون تغيير تقريباً خلال الشهر.