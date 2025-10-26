العملات المشفرة تعوض جزءاً من خسائرها في أسبوع

سجلت أسواق العملات المشفرة أسبوعاً اتسم بقدر ملحوظ من التقلبات، وسط استمرار حالة الترقب، التي تخيم على سلوك المستثمرين بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك أيضاً في وقت تتزايد فيه حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين وكندا، الأمر الذي يدفع المتعاملين في الأسواق لتوخي قدر أكبر من الحذر، خصوصاً مع ترقب لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وما قد يسفر عنه من مؤشرات تتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين وتأثيرها على شهية المخاطرة في الأصول عالية التقلب، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

على صعيد أداء أبرز الأصول الرقمية تمكنت «بتكوين» من تعويض جزء من خسائرها، التي سجلتها مؤخراً، حيث ارتفع سعرها من مستويات تجاوزت 106 آلاف دولار الأسبوع الماضي إلى ما يفوق 111 ألف دولار في تعاملات هذا الأسبوع، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 4.2 %، وتحظى العملة الأكبر في السوق بدعم من آمال المستثمرين في تخفيف قيود السياسة النقدية، باعتبارها أحد الأصول، التي تستفيد عادة من التحول نحو توجهات أكثر توسعاً في السياسات المالية.

أما إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد واصل اتجاهه الصاعد، مرتفعاً من 3800 دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 3930 دولاراً هذا الأسبوع بنمو بلغت نسبته 2.7 %.

وحققت «سولانا» مكاسب ملحوظة، إذ صعدت من 182 دولاراً إلى 193 دولاراً، مسجلة ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 6.04 %. كما سجلت «دوجكوين» أداء إيجابياً بدورها مع نمو يقارب 7 %، فيما قفزت الريبل بأكثر من 9 % خلال الفترة ذاتها.

وعلى صعيد المؤشرات الإجمالية للسوق ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى 3.83 تريليونات دولار هذا الأسبوع، مقارنة مع 3.72 تريليونات دولار الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت 2.87 %، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في شهية المستثمرين رغم استمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي.

ولا يزال المسار المستقبلي لسوق الأصول الرقمية مرهوناً بتطورات الاقتصاد الكلي، خصوصاً ما يتعلق بسياسات الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مستجدات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفي ظل هذه الظروف تبقى الأسواق في حالة انتظار لأي إشارات قد تسهم في تحديد الاتجاه العام، خلال الأسابيع المقبلة.