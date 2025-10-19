تجدد المخاوف التجارية يضع نهاية أسبوعية حمراء للعملات المشفرة

سجلت العملات المشفرة أسبوعاً جديداً من الخسائر الجماعية؛ مع عودة التوتر بين واشنطن وبكين إلى الواجهة، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هاجم فيها الصين، قبل أن يتراجع لاحقاً ويخفف من لهجته.

هذا التذبذب في المواقف أسهم في إشعال حالة من عدم اليقين، دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر، والاتجاه نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب الذي استفاد من زيادة الإقبال عليه كأداة تحوط ضد التقلبات.

وتراجع سعر بتكوين إلى نحو 106,738 دولاراً بحلول نهاية يوم الجمعة، مقارنة بـ116,703 دولارات في الأسبوع الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 8.5 %. كما انخفضت إيثريوم من 4008 دولارات إلى 3841 دولاراً، أي بتراجع يقارب 4.2 %.

كذلك سولانا، هبطت من 205 دولارات إلى 182 دولاراً، بخسارة بلغت 11.2 %، كما تراجعت كل من دوجكوين والريبل بنسبة 20 و13.5 % على التوالي.

وتعكس هذه التحركات حساسية السوق لأي إشارات سياسية تصدر عن واشنطن وبكين، إذ سرعان ما تتحول التصريحات المتوترة إلى موجات بيع في الأصول الرقمية.

وبعدما تكبدت سوق الكريبتو خسائر تقدر بنحو 10 % من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي، زادت تراجعاتها وخسرت نحو 4 % هذا الأسبوع لتسجل نحو 3.72 تريليونات دولار، وذلك بالمقارنة مع حوالي 3.88 تريليونات دولار الأسبوع الماضي.