العملات الرقمية تنتعش مع تراجع التوترات

انتعشت العملات الرقمية المشفرة، خلال تداولات أمس، مع تزايد رغبة المستثمرين في المخاطرة، بعد تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقفزت قيمة البتكوين بنسبة 1.99% لتصل إلى 109846 دولاراً، مقتربة بذلك من مستوياتها القياسية، التي سجلتها الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 1.95% لتبلغ 2572.61 دولاراً، بينما صعدت الريبل بنسبة 1.55% إلى 2345 دولاراً، وحققت عملة الدوج كوين مكاسب أكبر بنسبة 3.45% عند 22.73 سنتاً، في حين ارتفعت عملة «ترامب» بنسبة 2.75% مسجلة 12.87 دولاراً.

ويأتي هذا التحرك السعري بعد أسابيع من التداول العرضي ضمن نطاق يتراوح بين 95 ألف و100 ألف دولار لـ«بتكوين»، بحسب ما أفادت به العديد من منصات تتبّع السوق.

وبحسب بيانات منصة «بينانس»، تم تسجيل سعر BTC/USD عند 110125 دولاراً، مع حجم تداول يومي بلغ نحو 38 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعاً في النشاط السوقي، وتعود «بتكوين» إلى الواجهة بوصفها أصلاً رقمياً عالي الأداء من جهة، ومرشحاً بديلاً لتخزين القيمة من جهة أخرى.

واللافت أن هذا الصعود لا يبدو نتاج موجة مضاربة قصيرة الأجل، بل يأتي في إطار إعادة تقييم موسّعة من قبل المستثمرين لطبيعة «الملاذات الآمنة».

وكانت البتكوين قد تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي عن مستوى 111 ألف دولار، نتيجة تصاعد التوترات التجارية إثر توصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من بداية يونيو، ولكن مع إعلان ترامب تمديد الموعد إلى 9 يوليو تصاعد الإقبال على الأصول الخطرة.

في سياق متصل قاد الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، آدم باك، جولة تمويل بقيمة 21 مليون كرونة سويدية (2.2 مليون دولار) لصالح شركة التكنولوجيا الصحية السويدية H100 Group AB، التي أعلنت مؤخراً عن خطتها لشراء البتكوين.