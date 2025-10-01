تراجع جماعي للعملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، وتقييم احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية.

وانخفضت البتكوين بنسبة 1.06% عند 112.981 دولاراً، لتستحوذ على نحو 58% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وهبطت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.49% إلى 4.161 دولاراً، وانخفضت الريبل (إكس آر بي) بنسبة 0.2% عند 2.90 دولار.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 13.9 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 176.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

في سياق متصل، قدّم مشرّعو ولاية ويسكونسن الأمريكية مشروع قانون، ينص في حال إقراره على إعفاء الأفراد والشركات داخل الولاية من شرط الحصول على تراخيص تحويل الأموال للمشاركة في أنشطة التعدين والتحصيص وتبادل الأصول الرقمية.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب المراجع التشريعية في «ويسكونسن»، يهدف مشروع القانون إلى تحديد الاستثناءات التي تعفي من الحصول على ترخيص من وزارة المؤسسات المالية (DFI) للأنشطة المتعلقة بتحويل الأموال. وتنص الاستثناءات المقترحة في مشروع قانون الجمعية العامة رقم 471 على أن الأفراد أو الشركات لن يحتاجوا إلى تراخيص من DFI في حال قيامهم بتعدين العملات المشفرة، أو التحصيص، أو تطوير برمجيات بلوك تشين، كما يعفي تبادل الأصول الرقمية إذا لم تتضمن المعاملات تحويلها إلى عملة قانونية أو ودائع مصرفية.

وبموجب مشروع القانون، لا يجوز لأي وكالة حكومية أو جهة سياسية فرعية أن تمنع أو تقيّد شخصاً من قبول الأصول الرقمية كوسيلة دفع مقابل السلع والخدمات القانونية، أو من الاحتفاظ بها في محفظة شخصية أو محفظة أجهزة.