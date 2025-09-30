ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أغلب العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع ترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، لاختبار توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وصعدت البتكوين بنسبة 1.8% عند 112.331 دولاراً، لتستحوذ على أكثر من 58% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بأقل من 2% إلى 4.106 دولارات، في حين قفزت الريبل (إكس آر بي) بنسبة 1.55% عند 2.88 دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.87 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 131.73 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وقامت صناديق التداول المرتبطة لعملة البتكوين (ETFs) بتسجيل تدفقات كبيرة بلغت 418 مليون دولار، مقابل صافي عمليات الإيداع الأسبوعي خامس أكبر رقم منذ بداية العام الجاري (2025).

في سياق متصل، تخطط بورصة كراكن -إحدى أكبر بورصات التداول في الولايات المتحدة- لاكتتاب عام أولي قد يبدأ في 2026.

ووفقاً لـ«بلومبيرج»، تعمل كراكن مع مورجان ستانلي وجولدمان ساكس جروب لقيادة هذا الاكتتاب.

كما شهدت بورصة كراكن توسّعاً كبيراً، ففي مارس، أعلنت عن خطط للاستحواذ على منصة المشتقات نينجا تريدر (NinjaTrader) في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.