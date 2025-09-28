العملات المشفرة تفقد 250 مليار دولار في أسبوع

تكبّد سوق العملات المشفرة خسائر بأكثر من 250 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي 26 سبتمبر الجاري، وذلك في حلقة جديدة من التقلبات التي اعتاد عليها المستثمرون والمتعاملون في سوق الكريبتو. تأتي هذه الخسارة الأسبوعية القوية لتعمّق حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين، خصوصاً مع تسجيل القيمة السوقية للعملات المشفرة مستوى 3.87 تريليونات دولار، نزولاً من مستويات الأربعة تريليونات دولار السابقة، وبما يعكس حدة الموجة البيعية التي طالت مختلف الأصول الرقمية.

وتزامنت تلك التراجعات مع متابعة الأسواق العالمية عن كثب تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد القرار الأخير بخفض أسعار الفائدة. ورغم أن القرار كان يفترض أن يمنح الأسواق دفعة دعم، غير أن الإشارات المربكة التي بعث بها رئيس الفيدرالي جيروم باول لا تزال تترك انطباعاً مختلفاً، لا سيما مع إشارته وتحذيره في الوقت نفسه من أن مخاطر ارتفاع الأسعار لم تنته بعد، وهو ما أثار الشكوك بشأن مستقبل السياسة النقدية، وجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم، خصوصاً في الأسواق عالية المخاطر مثل سوق العملات المشفرة.

وبالنسبة لأكبر العملات المشفرة وأكثرها شهرة، البتكوين، فقد منيت بخسائر أسبوعية تقارب الـ 5% لتصل إلى مستويات دون 110 آلاف دولار بنهاية يوم الجمعة، مقارنة مع مستويات فاقت 115 ألف دولار في الأسبوع الماضي.

مثل هذا الهبوط أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر مارس الماضي، ليؤكد أن بتكوين، رغم صمودها في وجه العديد من الأزمات السابقة، لا تزال عرضة لضغوط متزايدة مرتبطة بالعوامل الاقتصادية الكلية، وكذلك بالعزوف النسبي من جانب المستثمرين المؤسسيين الذين يفضلون في أوقات الضبابية الابتعاد عن الأصول شديدة التقلب.

ترافق تراجع البتكوين مع تصاعد حالة الحذر بين المتعاملين في السوق، حيث يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات المرتبطة بالسياسات النقدية، إضافة إلى متابعة دقيقة لأي تطورات جيوسياسية قد تضيف مزيداً من الضغوط على الأصول ذات المخاطر العالية، لا سيما وأن المستثمرين باتوا أكثر ميلاً نحو الأصول الدفاعية كالذهب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أحجام التداول في الكريبتو، التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة.

امتدت التراجعات إلى ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، وهي الإيثريوم والتي سجلت خسائر أسبوعية بنحو 9.5% تقريباً لتنهي تعاملات يوم الجمعة عند مستوى 4033 دولاراً فقط، مقارنة مع 4455 دولاراً في الأسبوع السابق.

ويعتبر هذا التراجع الأسبوعي هو الأكبر منذ شهر يونيو الماضي، ويظهر مدى هشاشة أداء الإيثر أمام الضغوط المرتبطة بتغير توجهات المستثمرين. ورغم أن الإيثريوم لا تزال تحتفظ بمكانتها أحد أبرز الأصول الرقمية التي يتم الاعتماد عليها في تطبيقات التمويل اللا مركزي والعقود الذكية، إلا أن الأداء الأخير يعكس مدى حساسية سعرها تجاه أي اضطرابات اقتصادية كلية.

وفي السياق ذاته، لم تسلم عملة سولانا من موجة التراجع العنيفة، إذ هبطت بأكثر من 13% لتصل إلى 204 دولارات، نزولاً من 236 دولاراً في الأسبوع الماضي. كما تراجعت إكس آر بي ودوجكوين، بنحو 12.5 و7% على التوالي.