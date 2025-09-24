العملات المشفرة ترتد مرتفعة

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، لتتجه البتكوين نحو مستوى 113 ألف دولار، في ظل انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة من خلال خطاب رئيس البنك جيروم باول المرتقب لاحقاً اليوم. وارتفعت البتكوين بنسبة 0.59% إلى 112855 دولاراً، وصعدت كل من الإيثريوم بنسبة 1.10% عند 4194.58 دولاراً، والريبل 0.97% إلى 2.8717 دولار، والدوج كوين بحوالي 0.97% إلى 24.1 سنتاً.

ويتوجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تؤثر على رؤية البنك المركزي بشأن الفائدة.

وحذر ستيفن ميران عضو مجلس محافظي الفيدرالي الجديد أمس أن البنك المركزي سيعرض سوق العمل للخطر في حالة عدم خفض الفائدة بصورة كبيرة.

وشهدت أسواق العملات المشفرة، أول أمس، موجة بيع حادة بعد تصفية رهانات تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار، ما أدى إلى هبوط جماعي في أسعار أبرز الأصول الرقمية.

هذا وقد تراجعت بتكوين يوم الاثنين بأكثر من 3% لتكسر مستوى 112 ألف دولار قبل أن تقلص بعض خسائرها لاحقاً. وأظهرت بيانات Coinglass أن نحو 1.5 مليار دولار من المراكز الطويلة عبر العملات المشفرة تمت تصفيتها في يوم واحد، في أكبر موجة خسائر منذ أشهر.

وتكبد أكثر من 400 ألف متداول خسائر في رهاناتهم المرفوعة بالرافعة المالية، فيما هبطت عملة إيثر بما يصل إلى 9%، وسجلت عملات بديلة مثل دوجكوين خسائر حادة أيضاً.

ووفقاً للتقارير، فإن عمليات البيع جاءت مدفوعة بالمراكز المفرطة والسيولة الضعيفة، ما ضاعف من حدة التقلبات السعرية. وزاد من تفاقم الخسائر وجود متعاملين بعقود خيارات تعتمد على المراهنة على تحركات سعرية حادة.

ويستعد السوق لانتهاء صلاحية ضخمة لعقود الخيارات يوم الجمعة، إذ تشير بيانات Deribit إلى أن أكثر من 23 مليار دولار من عقود بتكوين وإيثر ستنتهي صلاحيتها، في واحدة من أضخم الأحداث من نوعها على الإطلاق.