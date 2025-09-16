انخفاض جماعي لأسعار العملات المشفرة

سيطر التراجع على أداء العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات أمس، وانخفضت البتكوين بنسبة 0.73%، عند 114.813 دولاراً، لتستحوذ على نحو 57% من إجمالي قيمة السوق.

وتراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.98%، إلى 4527.10 دولاراً، وهبطت الريبل (إكس آر بي) بنسبة 0.6%، عند 3.0221 دولارات.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 4 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 134.77 مليار دولار.

وبحسب أليكس ثورن مدير الأبحاث في شركة «Galaxy Digital»، الحكومة الأمريكية قد تُعلن عن امتلاكها رسمياً عملة بتكوين كأصلٍ استراتيجي، مع أن السوق يُقلل تماماً احتمالية حدوث مثل هذا الإعلان.

وأضاف «ثورن»، في منشور له على منصة «إكس»، أن الولايات المتحدة قد تُضفي طابعاً رسمياً على الاحتياطي الاستراتيجي من عملة بتكوين (Bitcoin)، الذي طال انتظاره، ربما قبل نهاية عام 2025.

وفي مارس الماضي، وقّع الرئيس «ترامب» على أمر تنفيذي، يسمح بإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة بتكوين، ومخزون أصول رقمية للولايات المتحدة، وفي حين لم يتم الكشف عن استراتيجية تفصيلية بعد، إلا أن النشاطات الأخيرة تشير إلى تحركات خلف الكواليس.

وأخيراً طرح مُشرّعون مشروع قانون، يطلب من وزارة الخزانة الأمريكية، تقييم الجدوى الفنية والاستراتيجية للاحتياطي.

وفي يوليو الماضي، لفت تقرير ترامب حول سياسة العملات الرقمية بصورة مقتضبة، إلى موضوع الاحتياطي، لكن مُطّلعين يؤكدون أنه يمثل أولوية لدى الرئيس الأمريكي.