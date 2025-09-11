البتكوين تحوم حول 115 ألف دولار من جديد

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع تقييم الأسواق لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، لاستشراف آفاق السياسة النقدية المستقبلية.

وصعدت البتكوين بنسبة 2.5% عند 114.565 دولاراً، واستحوذت على نحو 57.5% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.7% إلى 4.424 دولارات، فيما أضافت الريبل نسبة 1.5% عند 3.07 دولارات، فيما قفزت سولانا بنسبة 3.5%.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.91 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 147.61 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور، اشترت البلاد 27 عملة مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6315.18 بتكوين، بقيمة 711 مليون دولار.

هذا وتترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة، حيث إن 90% من المتعاملين يرجحون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، و10% يتوقعون خفضاً أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.