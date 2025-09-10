البتكوين تتصدر ارتفاعات العملات المشفرة

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية قد تدعم التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.49% إلى 112.620 دولاراً، خلال التداولات، كما ارتفعت كل من الريبل (إكس آر بي) 1.01% عند 2.9906 دولار، والإيثريوم 1% إلى 4340.82 دولاراً، في حين استقرت دوج كوين عند 23.9 سنتاً.

وصرح توم لي المسؤول لدى «فاندستارت جلوبال أدفيزورس» لشبكة «سي إن بي سي»، أن سعر البتكوين لا يزال من الممكن أن يصل إلى 200 ألف دولار بحلول نهاية العام، موضحاً أن خفض الفائدة المتوقع من قبل المركزي الأمريكي في اجتماع سبتمبر سيدفع سعر العملة الافتراضية للارتفاع.

من جهة أخرى، حصلت شركة جيميناي سبيس ستيشن المملوكة للتوأم وينكلفوس على استثمار يصل إلى 50 مليون دولار من ناسداك عبر طرح خاص، فيما تستعد منصة تداول العملات المشفرة لطرح عام أولي.

وأبرمت جيميناي اتفاقاً مع ناسداك لشراء أسهم عادية من الفئة A، وفق ما أوضحته الشركة في نموذج إيداع معدل S-1.

وأوضحت أن الصفقة، التي تم الاتفاق عليها بسعر للسهم يعادل سعر الاكتتاب العام الأولي مطروحاً منه الخصومات والعمولات الخاصة بالطرح، ستُنفذ مباشرة بعد الاكتتاب، كما أنها خاضعة لشروط إغلاق معينة.

وتسعى جيميناي، بقيادة المليارديرين تايلر وكاميرون وينكلفوس، لجمع ما يصل إلى 316.7 مليون دولار في أول إدراج لها ضمن أحدث شركات العملات المشفرة المتجهة إلى الإدراج في الولايات المتحدة. وتخطط البورصة وشركة حفظ الأصول الرقمية، الواقع مقرها في نيويورك، لبيع 16.7 مليون سهم بسعر يتراوح بين 17 و19 دولاراً للسهم الواحد، بحسب الإيداع. ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم يوم الجمعة.

وجرى تغطية الطرح بالفعل عبر طلبات نتجت عن اجتماعات فردية مع مستثمرين مؤسسيين.