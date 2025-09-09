العملات المشفرة تشق طريق الارتفاع من جديد

شهدت أسعار العملات المشفرة ارتفاعاً قوياً خلال تعاملات، أمس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.9% إلى مستوى 112.273 دولاراً، واستحوذت على نحو 57.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

في حين ارتفعت قيمة الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، لتتداول عند 4289.99 دولاراً بارتفاع 1.2%، وزادت قيمة عملة الريبل بنسبة 4% عند 2.99 دولار.

وقفزت عملتا سولانا بنسبة ودوجكوين بنسبة 8.8% و7.6% على التوالي.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.84 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 99.37 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، اشترت البلاد 21 عملة مشفرة إضافية، وهو تسارع من وتيرة الشراء المعتادة بمعدل بتكوين يومياً تقريباً، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6313.18 بتكوين، بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار.

وتترقب الأسواق مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وإعلان معدل التغير في أسعار المستهلكين.