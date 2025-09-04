ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت غالبية أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال اجتماع صناع السياسات النقدية هذا الشهر.

وصعدت «بتكوين» بنسبة 0.57% عند 111289.85 دولاراً، واستحوذت على نحو 57.8% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.

وكانت البتكوين قد هبطت إلى أدنى مستوى لها في شهرين، عند حوالي 107 آلاف دولارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى انخفاضات أوسع في أسواق العملات المشفرة، وتراجعت بنحو 12% عن أعلى مستوى قياسي لها في منتصف أغسطس.

وتفوقت الملاذات الآمنة، مثل الذهب والدولار، على بتكوين هذا الأسبوع، حيث أسهم تزايد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين في الدولة المتقدمة في زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وزادت الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.2% إلى 4370.32 دولاراً، وارتفعت سولانا بنسبة 2.58% عند 210.55 دولارات، وارتفعت الريبل بنسبة 0.6% لتصل إلى 2.8267 دولار.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.82 تريليونات دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وبحسب «رويترز»، أعلنت الهولندية «Treasury»، وهي شركة متخصصة في إدارة احتياطيات البتكوين، والمدعومة من المليارديرين الأمريكيين التوأم «وينكلفوس»، أنها تخطط للإدراج في بورصة أمستردام عبر عملية إدراج عكسي بالتعاون مع شركة الاستثمار الهولندية «إم كيه بي نيدسنس».

واشترت السلفادور نحو 31 عملة مشفرة إضافية خلال الثلاثين يوماً الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6288.18 بتكوين، بقيمة تتجاوز 697 مليون دولار.