أسبوع رابح للعملات المشفرة وسط آمال انحسار الحرب التجارية

محمد أبوزيد ومحمد فرج

سجلت العملات المشفرة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 25 أبريل ارتفاعات ملحوظة، وسط عودة قوية لشهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التوقعات بحدوث انفراجة على صعيد السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إضافة إلى الآمال المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الصيف، ما يعزز بدوره الاتجاه الصعودي في السوق.

وفي مقدمة العملات المشفرة، استعادت «بتكوين»، العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية، زخمها القوي بعد تراجعها الأخير، على الرغم من أنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى مستويات الذروة التي سجلتها سابقاً فوق الـ 100 ألف دولار.

وبعد تراجعات حادة وصلت بها إلى مستويات منخفضة بالقرب من 76 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، عادت «بتكوين» لتتعافى وتعوض بعضاً من خسائرها، مسجلة مستويات جديدة بلغت حوالي 95 ألف دولار، أي بارتفاع يزيد عن 12 % مقارنة مع الأسبوع السابق الذي كانت فيه دون الـ 85 ألف دولار.

وفي السياق، انعكس الزخم الإيجابي للبتكوين على أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في «وول ستريت». وعلى رأس هذه الشركات، جاءت «ميكروسوفت ستراتيجي» التي حققت مكاسب أسبوعية بأكثر من 16 %، في حين ارتفعت أسهم «كوين بيس» ينسبة 19.77 % خلال نفس الفترة، وفق حسابات «البيان».

هذه الارتفاعات تشير إلى توجه المستثمرين المتزايد نحو شركات تكنولوجيا العملات المشفرة التي تدير أو تدعم منصات لتداول هذه الأصول.

أما بالنسبة لبقية العملات المشفرة الشهيرة، فقد تبعت الإيثيريوم وسولانا نفس الاتجاه الصعودي للبتكوين، فقد سجلت العملتان زيادة تجاوزت 12 % خلال الأسبوع الأخير. بما يشير إلى تحسن عام في السوق، وهو ما يعكس بدوره الإشارات الإيجابية بشأن احتمالات انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وهي التطورات التي أثرت إيجاباً في معنويات المستثمرين، ما دفعهم إلى زيادة استثماراتهم في سوق الكريبتو، في وقت كانت فيه الأسواق المالية تعيش حالة من الترقب لما سيؤول إليه التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، بلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 2.97 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 2.66 تريليون دولار في الأسبوع السابق، ما يعكس زيادة في حجم السوق بنسبة ملحوظة تصل إلى حوالي 11.6 %.

وهذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار العملات الرقمية الشهيرة، الأمر الذي دفع العديد من المحللين إلى توقع المزيد من المكاسب في حال استمرت هذه الاتجاهات الصعودية في المستقبل القريب.

بالمجمل، تعكس هذه التطورات في سوق العملات المشفرة حالة من التفاؤل وسط أنباء متزايدة عن انفراج محتمل في القضايا التجارية الكبرى، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء تصريحات ترامب الأخيرة، وكذلك مع تراجعه عن التهديدات بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع.