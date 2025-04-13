أداء باهت للعملات المشفرة في «أسبوع الرسوم»

رغم محاولات التعافي، التي أظهرتها سوق العملات المشفرة خلال الأيام الماضية، إلا أن الأسبوع الأخير شهد محصلة حمراء وسط أداء ضعيف نسبياً لمعظم الأصول الرقمية، في ظل تصاعد التوترات العالمية المرتبطة بحرب الرسوم الجمركية، وتزايد مشاعر العزوف عن المخاطرة لدى المستثمرين.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.63 تريليون دولار بحلول الجمعة 11 أبريل، بانخفاض طفيف عن 2.68 تريليون دولار في الأسبوع الأول من أبريل، وفق بيانات «coinmarketcap».

وتراجعت العملة الأبرز «بتكوين» بنحو 1 %، لتصل بنهاية الأسبوع عند حوالي 83194 دولاراً مقارنة بـ 84103 دولارات في الأسبوع السابق، في إشارة إلى ضعف الزخم الصعودي رغم المكاسب التي حققتها سابقاً.

وكانت «بتكوين» قد تداولت دون مستوى 77 ألف دولار قبل أيام، لكنها قفزت يوم الأربعاء متجاوزة 82 ألف دولار، بعد أن خفض ترامب الرسوم الجمركية إلى 10 % لمدة 90 يوماً لمعظم الدول لإتاحة المجال أمام مفاوضات تجارية.

وكانت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية قد سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند أكثر من 100 ألف دولار في يناير الماضي، في ظل حالة التفاؤل التي شهدتها السوق مع عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، وموقفه الإيجابي بشأن العملات المشفرة.

وسجلت «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية، أكبر الخسائر الأسبوعية بين أشهر العملات، بعد أن فقدت نحو 14 % من قيمتها، لتنخفض من مستوى 1810 دولارات إلى 1553 دولاراً، مما يعكس حجم الضغوط البيعية على الأصول عالية المخاطر.

كذلك «سولانا» تراجعت بأكثر من 1 %، إذ هبط سعرها من 122.6 دولاراً إلى 120.99 دولاراً، بينما شهدت «دوجكوين» انخفاضاً ملموساً بنسبة 6 %، كما خسرت عملة «XRP» نحو 5 % من قيمتها.

يأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن مستقبل العلاقات التجارية العالمية، لا سيما في ضوء التصعيد المستمر في حرب الرسوم الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى، ما أدى إلى موجة عزوف عن الأصول الرقمية واللجوء نحو الملاذات الآمنة. وقد ساعد تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً في احتواء بعض الضغوط البيعية بالسوق.