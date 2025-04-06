استقرار العملات المشفرة في «أسبوع الرسوم الجمركية»

شهدت أسعار العملات المشفرة الرئيسة استقراراً نسبياً، مع تسجيل تغيرات طفيفة في قيمها، وذلك في أسبوع كان العنوان الأبرز فيه «الرسوم الجمركية»، والتي كانت تترقبها الأسواق على نطاق واسع، وأعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بنسبة 10 % كحد أدنى، وبمعدلات أكبر على عديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك شركاء واشنطن التجاريين الرئيسين.

ورغم الخسائر الأسبوعية الحادة التي مُنيت بها أسواق الأسهم العالمية، لا سيما في آخر جلستين (يومي الخميس والجمعة)، بعد الكشف عن رسوم ترامب، والرد الصيني اللاحق، بفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من أمريكا، إلا أن العملات المشفرة حافظت على استقرارها النسبي خلال الأسبوع.



تغيير بسيط



بتكوين، التي لا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة فوق 83 ألف دولار، لم تشهد سوى تغير بسيط، مقارنة بمستوياتها بنهاية الأسبوع الماضي، ما يشير إلى تماسكها عند هذه المستويات، وسط تراجع في الزخم الصعودي.

كذلك إيثيريوم، التي بقيت فوق مستوى 1,800 دولار، مع انخفاض طفيف، مقارنة بالأسبوع الماضي، ما يعكس أيضاً الاستقرار في ظل تسعير السوق لمخاطر الرسوم الجمركية، وما نتج عنه من تقلبات حادة في سوق الكريبتو خلال الأسابيع الماضية.

كذلك سجلت سولانا انخفاضاً محدوداً، متراجعة من مستوى 129 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي، إلى حوالي 122 دولاراً. أما XRP، فقد استقرت بالقرب من مستوى 2.1 دولار، مع تغير طفيف للغاية.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة من 2.8 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الأخير في مارس، إلى 2.68 تريليون دولار في الأسبوع الأول من أبريل، وفق بيانات coinmarketcap.

وبدعمٍ من طبيعتها اللامركزية، جاء استقرار العملات المشفرة، رغم تزايد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية، بما في ذلك مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، وفي الوقت الذي تخلى فيه الذهب عن مكاسبه السابقة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 1.95 %.

لكن في «وول ستريت» سجلت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة تراجعات أسبوعية، بقيادة أسهم Coinbase، التي تراجعت بنحو 7.7 %، وأسهم MicroStrategy، التي انخفضت بنسبة 1.5 % في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

ويؤثر الدعم السياسي الواسع الذي تلقاه العملات المشفرة في الرؤية المستقبلية للسوق، لا سيما مع تأييدها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى أن تكون بلاده عاصمة للعملات الرقمية. كما وقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي من بتكوين، وبما يدعم معنويات السوق.