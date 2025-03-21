ارتفاع أسعار العملات المشفرة مع انتعاش التداولات والقيمة السوقية

ارتفعت أسعار غالبية العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع تفاؤل المستثمرين تجاه مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أبقى أعضاء الفيدرالي على توقعات إجراء خفضين للفائدة هذا العام. زادت البيتكوين 0.95% إلى 86177.21 دولاراً خلال التداولات، في حين انخفضت الإيثريوم 0.87% إلى 2014.18 دولاراً.

وارتفعت كل من الريبل 0.41% إلى 2.50 دولار، ودوج كوين بنسبة 0.85% إلى 17.53 سنتاً، وعملة «ترامب» الرمزية بنسبة 4.33% إلى 11.44 دولاراً. تحسنت معنويات مستثمري الأصول الخطرة عقب تثبيت الفيدرالي أمس أسعار الفائدة، وإبقاء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على توقعات إجراء خفضين لها بإجمالي 50 نقطة أساس هذا العام.



وذلك رغم إشارة رئيس البنك جيروم باول إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، ما دفع صناع السياسات لرفع توقعاتهم للتضخم، وخفض تقديراتهم للنمو الاقتصادي. أدى هذا التحسن في معنويات المستثمرين لصعود حجم تداول العملات المشفرة بنسبة 49.37% على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع ارتفاع قيمتها السوقية الإجمالية 3.29% إلى 2.82 تريليون دولار، وفق بيانات «كوين ماركت كاب».



وكان مسؤول العملات المشفرة في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، كشف في وقت سابق من هذا الشهر، عن توقيع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لتكوين احتياطي استراتيجي من عملة بتكوين المشفرة. وقال ديفيد ساكس عبر منشور على منصة X للتواصل الاجتماعي، إن الاحتياطي سيستفيد من عملة بتكوين التي تملكها الحكومة الفيدرالية والتي جرى الحصول عليها ضمن إجراءات مصادرة الأصول لأسباب جنائية أو مدنية.



ويأتي ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن سجلت صناديق استثمار الأصول المشفرة الأسبوع الماضي تدفقات خارجة للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة تدفقات خارجة أسبوعية على الإطلاق.