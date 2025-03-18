«بيتكوين» تتداول بأعلى من 83 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة أمس وسط آمال تحسن أداء السوق بعد الاضطراب الذي شهدته في الآونة الأخيرة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وزادت البيتكوين 0.49% إلى 83542.88 دولاراً خلال التداولات، وكذلك الإيثريوم 1.34% إلى 1904.23 دولارات.

وارتفعت كل من الريبل 1.67% إلى 2.3476 دولار، ودوج كوين 3% إلى 17.43 سنتاً، فيما تراجعت عملة «ترامب» الرمزية 4.13% إلى 11.37 دولاراً. وتعد البيتكوين منخفضة بأكثر من 23% منذ المستوى القياسي الذي سجلته عند 109 آلاف دولار يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العشرين من يناير الماضي.

وأفاد الموقع في تقرير بأن أحد كبار مستثمري البيتكوين -أو ما يعرف بحيتان البيتكوين- أجرى رهان بيع على المكشوف برافعة مالية قدرها 40 ضعفاً، وقيمة إجمالية 368 مليون دولار، قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي. وأدت موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الاحتمال الذي كان قائماً بشأن الإغلاق الحكومي، إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وعمليات بيع مكثفة عبر مجموعة من فئات الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة.

وكانت بيتكوين انخفضت إلى نحو 77 ألف دولار الثلاثاء الماضي، في أدنى مستوى منذ فترة وجيزة بعد انتخاب ترامب في نوفمبر الماضي. يشكل هذا الانخفاض تراجعاً بنحو 30% عن أعلى مستوى قياسي لها عند 109 آلاف دولار، والذي سجلته يوم التنصيب في يناير الماضي. وأسهم التراجع في تسجيل حركة خروج قياسية للسيولة النقدية من صناديق بتكون المتداولة في البورصة، إلى جانب تصفية واسعة للمراكز الشرائية في أسواق عقود المشتقات المالية للأصول المشفرة. كان متداولو عقود خيارات بيتكوين يراهنون على انخفاضها إلى 70 ألف دولار في أواخر فبراير الماضي.

ورغم قمة قادة قطاع العملات المشفرة التي استضافها ترامب في البيت الأبيض، وصدور أمر تنفيذي بإنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين لم تقدم دفعة كبيرة لأسعار بيتكوين، إلا أن المستثمرين لا يزالون يركزون على عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم في الولايات المتحدة والرسوم الجمركية.