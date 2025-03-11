العملات الرقمية تواصل النزيف

انخفضت البيتكوين خلال تعاملات، الاثنين، مع استمرار التقلبات في سوق العملات المشفرة عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين للولايات المتحدة.

وبدأت التقلبات بعدما وقع ترامب الأمر التنفيذي الخميس الماضي لأنه كان محبطاً لتوقعات السوق، إذ سيتم تمويل الاحتياطي من العملات المشفرة التي تمت مصادراتها في قضايا جنائية ومدنية ولا تخطط الحكومة لشراء المزيد من البيتكوين.

وهبطت بيتكوين، بنحو 5.47 بالمئة إلى 81555 دولاراً خلال التداولات. كما انخفضت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 5.4 % .

ويرى «مات هوجان» كبير مسؤولي الاستثمار لدى «بيت وايز آست مانجمنت» أن السوق مخطئة تماماً، وأنها تشعر بخيبة أمل قصيرة المدى، وذلك حسبما نقلت «سي إن بي سي».

ووصف «هوجان» تراجع أسعار العملات المشفرة بأنه نكسة قصيرة المدى، وسترتفع على المدى الطويل، لأن الحكومات الأخرى قد تتبع خطى الولايات المتحدة وتشكل احتياطياً استراتيجياً خاصاً بها.

وتسارعت خسائر سوق العملات المشفرة مع محو أكثر من 130 مليار دولار، الأحد، بعد قرار تكوين احتياطي استراتيجي من بيتكوين. كما انخفضت سولانا بنسبة 6.99% إلى 128.12 دولاراً.

وخلال قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اعتباراً من اليوم فإن الولايات المتحدة لن تبيع أي من بيتكوين لديها، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية لديها 200 ألف عملة بيتكوين في حوزتها، لكن هذه الخطوة لم تحسن من أداء السوق.

وقد أدى الهجوم الإلكتروني الأخير على بورصة بايبت، والذي أسفر عن سرقة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، إلى زعزعة ثقة المستثمرين. وتسلط مثل هذه الحوادث الضوء على نقاط الضعف داخل النظام البيئي للعملات المشفرة، مما يؤدي إلى توخي الحذر بين المشاركين في السوق.