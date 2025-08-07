70 % من تجار التجزئة بالإمارات يدمجون الأدوات الرقمية في متاجرهم

كشف استطلاع أجرته شركة «زوهو» المتخصصة في مجال التكنولوجيا لآراء تجار التجزئة في الإمارات، عن أن 70 % من تجار التجزئة في الدولة بدأوا فعلياً بدمج الأدوات الرقمية داخل متاجرهم المادية، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً نحو اعتماد نموذج البيع بالتجزئة متعدد القنوات.

وقد استند الاستبيان إلى آراء أكثر من 300 شركة عاملة في قطاع التجزئة، ليسلط الضوء على أبرز التوجهات والفرص والتحديات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في الإمارات.

وأفاد التقرير بأن 57 % من تجار التجزئة في دولة الإمارات يديرون متاجر فعلية ورقمية في آنٍ واحد، في حين أشار نحو 7 من كل 10 منهم إلى أن إيراداتهم من القناتين متساوية تقريباً، ويعكس ذلك مستوى متقدماً من النضج في تبني نموذج التجارة متعددة القنوات، حيث تعتمد الشركات استراتيجيات موحدة تعزز من سهولة الوصول للعملاء، وتوسع نطاق الانتشار، وتوفر تجارب مخصصة أكثر، وقد أشار التجار إلى أن الوصول إلى أسواق أوسع، وتغير سلوكيات المستهلكين، والحاجة لتقديم تجارب أكثر تفصيلاً، تعد من أبرز العوامل المحفزة لهذا التحول.

ورغم النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، يخطط 50 % من تجار التجزئة في الإمارات لتوسيع حضورهم الفعلي على الأرض.